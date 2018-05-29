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Светлана Бондарчук, Снежана Георгиева и Полина Киценко на презентации меню Вики Газинской
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Светлана Бондарчук, Снежана Георгиева и Полина Киценко на презентации меню Вики Газинской 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Минувшим вечером, 28 мая, приверженка эволюционной диеты Вика Газинская презентовала светской публике ЭД-блюда в столичном «Bistrot Березка». Гости смогли оценить гастрономические шедевры, основанные на 4 принципах: эволюции человека, современных научных открытиях, знаниях традиционной медицины и практическом опыте. В меню значились мини-бутерброды из льняных хлебцев со свеклой, мягким козьим сыром и авокадо, зеленые овощи с соусом гуакамоле-песто, батат с розмарином, авторская версия зеленого салата от Виктории и шоты с козьим кефиром. Продегустировали и остались довольны: Дина Хабирова, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Ольга Шелест, Эвелина Хромченко, Виталий Козак, Полина Киценко, Снежана Георгиева, Анастасия Рябцова, Резо Гигинеишвили.
С 1 по 14 июня ЭД-блюда можно будет попробовать в «Bistrot Березка».
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