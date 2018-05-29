Более 2600 сезонных летних кафе подготовили для москвичей и туристов места для приятных бесед, разговоров и свиданий

Миллион горожан уже посетили летние кафе столицы. Это — рекорд. Рестораторы убеждены: вид на ухоженные московские улицы привлекает отдыхающих. В этом сезоне открылось на три сотни веранд больше, чем в прошлом.

В уютном ресторане на Тверской прохладно и свежо. Интервью с рестораторами течет неспешно. Аромат зеленого чая наводит на философские размышления.

— Центральные улицы благоустроили. Как это отразилось на бизнесе?

— Реконструкция центра столицы позволила многим открыть летние кафе, — говорит владелец сети ресторанов Сергей Миронов . — Просторные, красивые веранды отлично вписались в новый облик красавицы-Москвы, сделали мегаполис пусть не тождественным сердцу Европы, но, безусловно, радующим взгляд как жителей столицы, так и миллионов ее гостей.

Благодаря благоустройству бизнес стал прибыльнее, — отметил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров . — Все мои знакомые вспоминают, что пережили сложный момент расширения тротуаров, а теперь получают от этого дивиденды. Те, кто раньше открывал веранду на двадцать мест, теперь увеличили объем посадочных мест до сорока. А это все прибыль.

— Однако летние кафе в центре были всегда.

— Да, но на той же Тверской прежде они располагались не так удачно. Хаотично припаркованные машины мешали прогулкам москвичей. Поэтому владельцы кафе не торопились выносить столы на улицу, потока гостей не было, — поясняет Бухаров.

— И все-таки вы решились открыть ресторан на Тверской?

— Если честно, то до реконструкции я всерьез не рассматривал это место вечных пробок. Кто сюда придет? Негде оставить машину, скучно гулять. Но теперь Тверская стала идеальным местом для променада, — говорит Бухаров.

— Сергей Константинович, но не хлебом единым жив человек. Какие новшества вам еще по душе?

— В свободные минуты я встаю на скейт или ролики, проезжаю по ВДНХ, Ботаническому саду. В Парке Горького прекрасно бывает прокатиться вдоль набережной. Приятно пройтись по парку «Зарядье». Знаю: природно-ландшафтная «новинка» в историческом районе столицы многим кажется спорной. Но, на мой взгляд, в задумках архитекторов есть и свои плюсы: туристы (в том числе и избалованные подобными решениями европейцы) наверняка оценят «Зарядье».

В центре теперь есть платные парковки, поэтому появилась реальная возможность оставить свой автомобиль. И теперь всегда можно «спешиться» и пойти гулять, встретиться с друзьями или партнерами в любимом кафе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Если бизнес голосует рублем, то и посетители подтянутся. Пустующих летних кафе в городе почти нет. Гости веранд говорят: важно расположение, вид из-под зонтика на улицу и происходящее вокруг. Если еще несколько лет назад москвичи старались побыстрее пробежаться по делам по Тверской, миновать Большую Никитскую, почти не останавливаться на Большой Дмитровке или Новом Арбате, то теперь эти улицы — точки притяжения, места для встреч и свиданий. Рестораторы рады: дела идут в гору.

СПРАВКА

В этом году в Москве установлено на 300 летних кафе больше, чем годом ранее. За вторую половину мая в рестораны пришли свыше миллиона посетителей. В 2018 году в схему размещения сезонных кафе включено 2613 летних кафе. Статистика показывает, что в городе растет количество сезонных кафе. Летом 2017-го в столице открылось более 2,3 тысячи летних кафе, что в 1,8 раза больше, чем в 2012 году. Шесть лет назад в столице было 1,3 тысячи кафе.