Uber Eats закрывается и становится частью Яндекс. Еды

Uber Eats закрывается и становится частью Яндекс. ЕдыСегодня сервис по доставке еды Uber Eats сообщил о закрытии в России. Теперь он становится частью сервиса Яндекс. Еда.

С помощью сервиса Яндекс. Еда вы можете заказать большой выбор блюд от известных кафе и ресторанов, включая бургеры, стейки, пиццу, роллы, салаты, десерты и даже картошку из Макдоналдс

К слову, в рассылке Uber Eats также прилагался промокод HELLOYANDEX. Он даёт скидку 30% на первые 5 заказов в сервисе Яндекса . Я думаю, это неплохое извинение перед клиентами.

Этого стоило ожидать после слияния Российской Uber и Яндекса. Все сервисы американской компании тихонько интегрируются в российскую. А каким вы сервисов пользуетесь: Uber Eats или Яндекс. Едой?