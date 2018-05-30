Ещё
Uber Eats закрывается и становится частью Яндекс. Еды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Uber Eats закрывается и становится частью Яндекс. Еды 

iPhones.ru 49 минут назад
Фото: iPhones.ru
Uber Eats закрывается и становится частью Яндекс. ЕдыСегодня сервис по доставке еды Uber Eats сообщил о закрытии в России. Теперь он становится частью сервиса Яндекс. Еда.
С помощью сервиса Яндекс. Еда вы можете заказать большой выбор блюд от известных кафе и ресторанов, включая бургеры, стейки, пиццу, роллы, салаты, десерты и даже картошку из Макдоналдс.
К слову, в рассылке Uber Eats также прилагался промокод HELLOYANDEX. Он даёт скидку 30% на первые 5 заказов в сервисе Яндекса. Я думаю, это неплохое извинение перед клиентами.
Этого стоило ожидать после слияния Российской Uber и Яндекса. Все сервисы американской компании тихонько интегрируются в российскую. А каким вы сервисов пользуетесь: Uber Eats или Яндекс. Едой?
iPhones.ru: последние новости
Ни за что не ходите на фильм «Черновик». Обзор 11 сериалов, которые можно посмотреть за выходные 30 крутых фильмов в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте оскандалилась с новой песней15
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем8
«Мне плевать, чего хотят фанаты»2
Самые глупые ляпы про русских в американском кино17
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят2
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение