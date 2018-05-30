Военные повара соревнуются на конкурсе «Полевая кухня»

Творчество кулинаров в погонах ограничено только набором продуктов.

В Вольском институте материального обеспечения в самом разгаре конкурс поваров «Полевая кухня». Творческий порыв кулинаров в погонах ограничен только набором продуктов — у всех участников он один и тот же.

Приготовить нужно первое, второе и компот.

Отдельный зачет сдают пекари. Кренделя, ватрушки и булочки едва успевают доставать из печи. Полевая пекарня позволяет реализовать самые смелые идеи.

Всероссийский этап конкурса пройдет в июне. А международный — в августе на полигоне Алабино.