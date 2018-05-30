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На «Октябрьской» открылся очень чёрный бар с настойками на пиве и загадочными блюдами
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На «Октябрьской» открылся очень чёрный бар с настойками на пиве и загадочными блюдами 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
На первом этаже бизнес-центра «Время» на улице Кирова, 48 в Октябрьском районе Новосибирска открылся Sidewalker Bar. В заведении нет крепкого алкоголя, а коктейли и настойки здесь делают на основе пива.
Sidewalker Bar занял помещение, освободившееся после закрытия здесь бара Beaver (для заведения с таким названием это был уже второй адрес в Новосибирске). Название можно перевести с английского, как «ходок по тротуарам». Кембриджский словарь английского языка определяет значение слова sidewalk как «проход для пешеходов с твёрдым покрытием вдоль автомобильной дороги», то есть тротуар.
Интерьеры, включая мебель, бара выкрашены в радикально-чёрный и темно-коричневый цвета, который только местами разбавлен красными стульями. Стены украшены картинами, на которых в своеобразной манере изображены люди в разных бытовых ситуациях. У заведения два входа с улицы и ещё один — непосредственно из холла бизнес-центра.
Меню составлено из привычных блюд, однако блюдам этим даны загадочные названия: «птица жаренная неизвестная (филе с цукини и стручковой фасоль — 390 рублей), „бандероль заказная морская“ (рыба, запечённая с овощами — 390 рублей) и т.д.. Самая дорогая позиция — фирменный бургер за 520 рублей, в название которого включены сразу шесть разных эпитетов.
Из-за отсутствия лицензии на торговлю алкоголем в баре можно заказать только пиво и напитки на его основе. Сейчас в заведении на кранах только шесть позиций — от „фирменного“ по 200 рублей за кружку объёмом 0,5 литра до „Гиннесса“ за 380 рублей. Пивные коктейли стоят от 210 рублей, а „пивные настойки“, которые в заведении называют собственным „эксклюзивом“, продаются по 160 рублей за 100 граммов.
По данным системы „Контур. Фокус“, единственным учредителем ООО „Сайдвокер“, которое управляет заведением, является Оксана Астапова. Единственное предприятием в Новосибирске, имеющим учредителем с точно такими же фамилией, именем и отчеством — это школа „Джорни“.
Бар работает пока в тестовом режиме, официальное открытие намечено на 1 июня.
Сейчас район станции метро „Октябрьская“ беден на предприятия общепита. Ближайший от „Сайдвокера“ винный бар VinoZerno расположен в глубине квартала на расстоянии более 400 метров от этого места. Потенциальными же конкурентами нового заведения, расположенными в пределах десятиминутной шаговой доступности, можно считать бары Urban и „Веселый поросёнок“ в конце улицы Восход и гриль-бар Tolstyi Lev на улице Толстого.
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