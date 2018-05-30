Вкусный чемпионат: как рестораны готовятся к приему футбольных фанатов

До начала главного мирового спортивного события этого года осталось меньше месяца. Полмиллиона иностранных и 600 000 российских болельщиков съедутся в дни Чемпионата мира по футболу. Траты на мундиаль впечатляют: 480 млрд рублей. Но есть и те, кто уже готовятся подсчитывать выручку: пивовары, торговцы закусками и сувенирами, таксисты, рестораторы, отельеры. И заработать смогут не только те, кто «приближен» к оргкомитету спортивного мероприятия, но и те, кто знает, чем завлечь любителей футбола. Например, рестораны.

К мундиалю общепит главным образом готовится морально. В тех местах, где этого нет — вешают или ставят плазменные экраны, выносят их на веранды, готовят специальные предложения по меню. Например, вводят новые закуски, сэндвичи или наборы к пиву. Что-то такое, чтобы гостю захотелось попробовать как можно больше блюд. Многие переводят названия блюд на иностранные языки, благоустраивают летние веранды или украшают их футбольной атрибутикой. Проверяют противопожарную безопасность. Кто-то видоизменяет сайт: делает навигацию более удобной для зарубежных гостей. Некоторые рестораны готовят конкурсы с розыгрышами футбольной символики или ставят тематические баннеры в фотозону.

Но полностью ориентироваться на иностранцев или исключительно на фанатов в эти дни все же не стоит. Мы знаем, что коллеги вводят в меню десерты с портретами футболистов. Или делают бесплатным одно из блюд для гостей из победившей страны. Кроме того, многие задействовали и «высокие» технологии: снабдили свои рекламные носители qr-кодом, или с согласия гостей задействовал смс-рассылку, когда на мобильный приходит не только «напоминалка» о том или ином матче, но и о приятных гастрономических бонусах к нему. Некоторые сделали настольные буклеты болельщика с подробным расписанием игр и сведениями о скидках в ресторанах. Порой договариваются с отелями, и те на информационных стойках размешают карту с коротким маршрутом ко «вкусным» местам города. А еще — готовят персонал на время стать своего рода «информбюро», чтобы грамотно дать ответы на самые распространенные вопросы иностранных туристов.

Но я считаю, что полностью «переобуваться» под интересы футбольного фаната нельзя. Неизвестно, какой именно поток поклонников игры (русских или заграничных) пойдёт в конкретный ресторан. Событие подобного масштаба в нашей стране происходит впервые. Доходы от посещения ресторана именно фанатами заочно подсчитать сложно, как и само число иностранных гостей. Другой нюанс — болельщики: это всегда определенное неудобство для остальных. А ресторатор, давший слово транслировать матчи в дни ЧМ, должен держать его, даже если «на огонек» заглянут всего три болельщика. Это может быть не совсем комфортно для других людей в зале, поэтому подстраиваться под интересы любителей футбола стоит только спортбарам и пабам или заведениям с отдельными, изолированными залами.

Еще в разгар подготовки к футбольным баталиям стало известно, что чемпионат мира будет, скажем так, «полусухим». Сперва говорили о запрете продажи спиртного в стекле, затем — алкоголя в целом в тех местах, которые находятся рядом со стадионами «Лужники», «Спартак» и в зоне фестиваля болельщиков на Воробьевых горах. В радиусе двух километров от основных мест игр ограничат торговлю любым спиртным накануне и в дни матчей. В этом диапазоне работают 961 магазин, 257 кафе и ресторанов. По подсчетам, всего за один день они не досчитаются до 3% месячной выручки.

Понятно, что любые ограничения продажи алкоголя всегда бьют по ресторанам: люди приходят праздновать. А какое же торжество без алкоголя, тем более — футбольное. И те, кто собирался заработать именно на этом, увы, могут серьезно пострадать финансово. Но рецепта спасения от этого нет. Разве что делать ставку на другие эксклюзивные вещи в меню, например, десерты или национальные блюда той или иной страны-победительницы.

По подсчетам консалтинговой компании McKinsey, в дни ЧМ малый и средний бизнес нашей страны заработают суммарно до 150 млрд рублей. Этих денег должно хватить на 5 лет развития и по окончании чемпионата.

Кстати, многие мои коллеги уже заявили, что цены в дни мундиаля повышать не будут. Цели сорвать куш на иностранцах ни у кого нет. Многие наоборот хотят сделать гостям страны максимально бюджетные предложения.

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