Мы скучали! Официальное открытие Soho Rooms. Не пропусти!

1 и 2 июня на Саввинской набережной состоится открытие комплекса Soho Rooms после масштабной реконструкции.

Джонни Депп, Знаменитый особняк полностью преобразился. Сейчас здесь работает трехэтажный ресторан «НаВолне». Главная достопримечательность — лестница, декорированная табличка с именами звездных гостей ( Наталья Водянова Кевин Спейси и др.). Кухня — микс из европейской классики, хитов Soho Rooms и авторских блюд (с паназиатским уклоном).

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Также готова к открытию терраса-оранжерея под раздвижным стеклянным куполом с панорамным видом на Москву и бассейном: в дни открытия и далее каждую пятницу и субботу круглый год здесь будут проходить вечерние шоу с выступлением лучших диджеев.

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Кстати, если планируешь на лето свадьбу, день рождения или другой праздник, то присмотрись к залу Soho Event Hall.

Адрес: Саввинская набережная, 12/8 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/my-skuchali-ofitsialnoe-otkrytie-soho-rooms-ne-propusti/