Ещё
Мы скучали! Официальное открытие Soho Rooms. Не пропусти!
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Мы скучали! Официальное открытие Soho Rooms. Не пропусти! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
1 и 2 июня на Саввинской набережной состоится открытие комплекса Soho Rooms после масштабной реконструкции.
Знаменитый особняк полностью преобразился. Сейчас здесь работает трехэтажный ресторан «НаВолне». Главная достопримечательность — лестница, декорированная табличка с именами звездных гостей (Наталья Водянова, Джонни Депп, Кевин Спейси и др.). Кухня — микс из европейской классики, хитов Soho Rooms и авторских блюд (с паназиатским уклоном).
все слайды
Также готова к открытию терраса-оранжерея под раздвижным стеклянным куполом с панорамным видом на Москву и бассейном: в дни открытия и далее каждую пятницу и субботу круглый год здесь будут проходить вечерние шоу с выступлением лучших диджеев.
все слайды
Кстати, если планируешь на лето свадьбу, день рождения или другой праздник, то присмотрись к залу Soho Event Hall.
Адрес: Саввинская набережная, 12/8  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/my-skuchali-ofitsialnoe-otkrytie-soho-rooms-ne-propusti/
Peopletalk: последние новости
Вика Газинская накормила в «Березке» Светлану Бондарчук, Ольгу Шелест и Резо Гигинеишвили Roots bar & bistro: открытие веранды и легкие коктейли Саманта Джонс всех ненавидит. Новое признание Ким Кэтролл. Похлеще предыдущих
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой15
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»28
Орбакайте оскандалилась с новой песней21
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем15
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
02:46
Как чуть не сняли последний в жизни Мягкова кадр
Кино
00:57
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой
Концерты
12:25
Чем провинился «Пятый элемент»
Кино
01:52
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
05:33
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение