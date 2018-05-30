Подвал в центре Екатеринбурга превратят в бар с пивом и моллюсками

На следующей неделе на перекрёстке Ленина и Московской откроется бар с пивом и морепродуктами. Как рассказал хозяин заведения Владимир Олькиницкий, средний чек здесь будет 600–700 рублей без напитков, а в меню акцент будет сделан в основном на мидии и других моллюсков.

Подвальчик, где откроется бар, хоть и находится в центре города, но заведения, которые здесь открывались, надолго не задерживались. Последний 5BAR & kitchen не проработал там и двух лет. Владимир Олькиницкий сказал, что его это не пугает и он уверен, что они всё учли.

Рядом с баром в небольшом помещении Владимир Олькиницкий открыл пельменную «Замес».

Она уже вторая в городе. Первая открылась в прошлом году на месте галереи «Свитер». Заведение Олькиницкий открывал вместе с другим ресторатором — Шакиром Юлдашевым. Но сегодня Шакир рассказал, что он продал ресторанный бизнес и сейчас развивает бизнес по производству пельменей.

— Различия между двумя «Замесами» небольшие, немного сократили меню и есть окно продажи на улицу, — рассказал Е1.RU Олькиницкий. — Ну и новое заведение меньше по размеру, чем на Пушкина — на 12 посадок. Средний чек будет такой же, 300–350 рублей.

На вопрос, где появится следующий «Замес», ресторатор заверил, что они ещё будут, но где, пока говорить рано.