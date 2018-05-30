8 ресторанных террас на начало сезона

Пока совсем новые террасы 2018 года достраиваются, рассказываем о недавно открытых верандах, на которых свежо во всех смыслах этого слова.

«На вина!» на Казанской

Пожалуй, самая перенаселенная терраса по вечерам уикенда: на незамысловатой, но стильной мебели почти под сенью Казанского собора натуральное вино и хорошая музыка вместе собирает богему и красоток на выгуле.

«Скотный двор»

Веранда во дворе диско-штаб-квартиры Петербурга ночью по выходным служит продолжением танцпола, в дневное время отдается под неторопливую социализацию со знакомыми, а по воскресеньям под похмельный чил с барбекю Романа Смирнова

Smoke BBQ Самая добротная и ухоженная терраса улицы Рубинштейна, построенная под лучший брискет России, оформлена зелень с фанатизмом ботаников — недаром один из совладельцев ресторанной группы Dreamteam собирается стать мэром города.

Kuznya House

Идеальная стратегически локация на Новой Голландии: потягивая лучший аперитив на свете French 75 — джин, лимонный сок и просекко — можно смотреть концерты и тестировать новое меню от Гленна Баллиса.

http://www.sobaka.ru/bars/news/73353

Tawny

Единственная проблема самого фотогеничного и атмосферного двора Петербурга — места там бронировать нужно за месяц: селфи на фоне португальской керамики азулейжу хотят сделать все.

Kazbegi

Грузинский ресторан в «Голицын лофте» зимой расширил фонд посадочных мест крытой круглогодичной террасой. Конечно, летом окна держат открытыми, но крыша, которая всегда на месте, в Петербурге всегда уместна. Речь, разумеется, о погоде.

«Ателье. Тапас & бар»

В модном гастрономическом ресторане даже не терраса, а хорошо организованное пространство вокруг входной группы, но наличие обогревателей собирает сюда на светскую болтовню даже не курящих гостей заведения.

«Китайская грамота»

Один из лучших видов на центр города с выдающимся панорамным видом, откуда купола Спаса-на-Крови, кажется, можно потрогать рукой. В другой рекомендуем держать коктейль из сезонной коктейльной карты — она тут традиционно сильная.