Когда тебе 25 лет, какое вино нужно пить?

Комментарий шеф-сомелье ресторана Le Restaurant Арины ГерасимовойХорошее вино — это целая культура. Но чтобы его чувствовать и правильно понимать, нужно «напить» определенный дегустационный опыт. Ведь если вдруг в бокале у неопытного потребителя окажется, к примеру, какое-нибудь великое вино, в лучшем случае — он просто его не поймет. В худшем — поймет неправильно, и у человека сложится и заякорится ошибочное мнение, что может фатально повлиять на весь дальнейший путь общения с вином. Начинать развивать рецепторы нужно с простых и понятных вин, и в первую очередь, обращать внимание на баланс, чтобы все основные составляющие — ароматика, кислотность, алкоголь, танины — образовывали единую структуру. Это могут быть любые страны и производители. Главное, отмечать и запоминать, что нравится лично вам. Если будет возможность самостоятельно изучить особенности понравившихся винодельческих регионов, вообще замечательно! Так постепенно будет развиваться осознанный вкус и предпочтения. Уходите от стереотипов! Мир вина гораздо интереснее и шире, чем пино гриджо, кьянти и просекко. Последнее, к слову, имеет множество прекрасных альтернатив игристого: испанская кава, австрийские и немецкие зекты, французские креманы, итальянская франчакорта из Ломбардии. Все эти вина произведены, в большинстве случаев, традиционным методом шампенуа и из благородных сортов винограда, что выгодно их отличает от столь популяризированного просекко. При этом ценовое отличие будет несущественным. Тоже самое хочется сказать и про тихие вина. Только в Италии культивируют около 500 автохтонных сортов винограда и их ценят за возможность ярко отражать уникальные терруары этой винодельческой страны. А если взять в расчет возможности всего мирового виноделия? Пробуйте постепенно расширять привычные границы, экспериментируйте с сортами винограда, категориями выдержки вина и статусами виноградников, согласно правилу: от простого к сложному. Пройдите свой познавательный путь и со временем вы не только разберетесь, что такое «супериоре», «резерва», «гран резерва», «крю», апелласьоны и прочие винные термины, а сможете уже осознанно наслаждаться искусством общения с вином! Фото: iStock.com/monkeybusinessimages, iStock.com/boggy22