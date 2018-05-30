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Площадь залов бара и кафе на разных этажах одного заведения суммируют
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Площадь залов бара и кафе на разных этажах одного заведения суммируют 

Время бухгалтера 3 часа назад
Следуя пп. 8 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, компании и ИП могут использовать ЕНВД, занимаясь общепитом, только если площадь зала обслуживания не больше 150 кв. м на заведение.
НК РФ определяет общепит с залом обслуживания как целое здание или его часть с оборудованным для питания и досуга помещением либо открытой площадкой. Площадь такого зала обслуживания устанавливается по документам, таким, как ДКП, техпаспорт, планы, схемы, договора аренды и так далее.
Если зал обслуживания и, к примеру, бар находятся на разных этажах, но относятся к одному заведению, то для «вмененки» придется учесть их общую площадь. Если она превысит установленные пределы, применить особый налоговый режим нельзя.
ПИСЬМО Минфина от 07.05.2018 № 03-11-11/30603
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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