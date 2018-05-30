Известный сыровар закрыл итальянский ресторан в Екатеринбурге

Ресторан Fratelli Spirini больше не принимает гостей, но сыроварня продолжает работать. Вместо ресторана в одном из крупных ТРЦ города открылся сырный бар. Ресторан Fratelli Spirini, который находится на Шейнкмана, 90 и принадлежит Александру Спирину , прекратил работу, в скором времени там откроется кафе «Своя компания».

Несмотря на то что итальянский ресторан больше не будет принимать гостей, сыроварня продолжит работать. В компании DK.RU рассказали:

Ресторан действительно закрыт, он не работает уже с марта. Купить продукцию Fratelli Spirini можно в сырном баре, он расположен в ТЦ «Гермес Плаза». Пока больше, к сожалению, рассказать не можем.

В компании также уточнили, что сырный бар работает на месте кондитерской «Manolo Пряник». Комментировать причины закрытия ресторана Александр Спирин не стал.

Добавим, что ранее в интервью DK.RU Александр Спирин рассказывал, что изначально хотел открывать в Екатеринбурге сеть моцарелла-баров, а не итальянский ресторан, однако такое начинание требовало больших финансовых вложений:

У нас была идея открыть в Екатеринбурге сеть моцарелла-баров. Мне очень понравился один такой проект в Италии, и я попросил у них франшизу. Но мне отказали под предлогом того, что не смогут обеспечить нас свежим продуктом. Тогда мы и решили варить сыр сами, чтобы обеспечить свою сеть собственным сырьем. Так как кризис такая штука — он нас не спрашивает, а развитие любой сети требует определенных вложений, эту идею мы на время отложили. И только совсем недавно вернулись к ней снова: думаю, осенью откроем первую точку такого формата.

Также Александр Спирин рассказывал, что в перспективе хотел бы открыть сырозавод и производить 12 тонн сыра в сутки:

Мы уходим от сыроварни к сырзаводу, это уже совершенно другой бизнес. Надеюсь, что завод начнет функционировать уже в 2018 г. Самое главное, что сейчас уже мы определились с площадкой, прошли все тендеры, проектные согласования. Немножко подзадержались, потому что хотели сначала развиваться в Свердловской области, но планы поменялись. Где именно будем строить, пока говорить бы не хотел.

Добавим, что, по данным горадминистрации, количество закрытых в 2017 г. в городе заведений общепита в пять раз превысило число открывшихся — работу прекратили 249 баров, кафе и ресторанов. Главная причина — низкая рентабельность.