Вьетнамский чиновник: секс-услуги неискоренимы

Заместитель председателя городской администрации Хошимина Нгуен Тхи Ту признал, что полностью расправиться с секс-услугами в городе невозможно

Во многих заведениях Сайгона можно увидеть скудно одетых официанток, которые исполняют эротические танцы или обнимаются с VIP-клиентами. Но юридически, как отметил чиновник, это не является проституцией, а, потому, отели и рестораны отделываются гражданскими штрафами. Те, в свою очередь, настолько малы, что не пугают владельцев заведений, снова начинающих предлагать незаконные услуги.

Городские власти уже несколько недель ведут ожесточенную войну с проституцией в ресторанах и отелях Сайгона после того, как в начале мая правоохранителям удалось накрыть очередное кафе, предоставлявшее эротические услуги. А пока полицейские работают на улицах, чиновники в больших кабинетах задумываются над легализацией проституции в стране.

Источник: Tuoi Tre News