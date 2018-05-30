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Вьетнамский чиновник: секс-услуги неискоренимы
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Вьетнамский чиновник: секс-услуги неискоренимы 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Заместитель председателя городской администрации Хошимина Нгуен Тхи Ту признал, что полностью расправиться с секс-услугами в городе невозможно
Во многих заведениях Сайгона можно увидеть скудно одетых официанток, которые исполняют эротические танцы или обнимаются с VIP-клиентами. Но юридически, как отметил чиновник, это не является проституцией, а, потому, отели и рестораны отделываются гражданскими штрафами. Те, в свою очередь, настолько малы, что не пугают владельцев заведений, снова начинающих предлагать незаконные услуги.
Городские власти уже несколько недель ведут ожесточенную войну с проституцией в ресторанах и отелях Сайгона после того, как в начале мая правоохранителям удалось накрыть очередное кафе, предоставлявшее эротические услуги. А пока полицейские работают на улицах, чиновники в больших кабинетах задумываются над легализацией проституции в стране.
Источник: Tuoi Tre News
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