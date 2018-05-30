Burger King предложил обругать McDonaldʼs

Сеть ресторанов быстрого питания запустила новую рекламную кампанию, скандальную, но короткую.

Burger King предложил клиентам воппер с 50%— ной скидкой с одним условием. Всем желающим нужно было разместить в поисковике запрос, содержащий оскорбление в адрес McDonaldʼs.

vc.ru

По такому запросу в выдаче появлялась реклама Burger King вместе с промокодом на скидку, который можно было использовать в мобильном приложении. Об этом пишет vc.ru.