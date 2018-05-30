Гастрономический фестиваль пройдёт в Железноводске

Железноводск принимает гастрономический фестиваль 3 июня, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.

«Кулинарные пикники» устроят на курортной площади перед Пушкинской галереей. На нескольких площадках проведут мастер-классы приглашённые шеф-повара. Со зрителями поделятся секретами приготовления различных блюд, от простейших до шедевров кулинарии. Также горожане и туристы смогут продегустировать изысканные и необычные деликатесы кухонь народов мира.

Во время фестиваля гостей будут развлекать музыканты, а хэдлайнером выступления станет группа Focus BAND.