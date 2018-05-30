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Гастрономический фестиваль пройдёт в Железноводске
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Гастрономический фестиваль пройдёт в Железноводске 

АиФ Ставрополье 44 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Железноводск принимает гастрономический фестиваль 3 июня, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
«Кулинарные пикники» устроят на курортной площади перед Пушкинской галереей. На нескольких площадках проведут мастер-классы приглашённые шеф-повара. Со зрителями поделятся секретами приготовления различных блюд, от простейших до шедевров кулинарии. Также горожане и туристы смогут продегустировать изысканные и необычные деликатесы кухонь народов мира.
Во время фестиваля гостей будут развлекать музыканты, а хэдлайнером выступления станет группа Focus BAND.
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