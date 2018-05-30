Официантка ресторана в штате Вашингтон получила за улыбку чаевые в $3 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. / ТАСС /. Официантка ресторана в городке Напавайн (штат Вашингтон) получила за улыбку чаевые в размере $3 тыс. 50-летняя Мишель Бозман, официантка с 20-летним стажем, работала 20 мая в вечернюю смену и не сразу обратила внимание на сумму чека и на надпись, оставленную на нем.

"Я впервые обратила на это внимание лишь когда кто-то из коллег по работе сказал: а ты знаешь, что тебе оставили чаевые в $3 тыс., — рассказала она в интервью телекомпании NBC . — Я посмотрела на сумму и обомлела".

На чеке на сумму $44,42 в графе «Чаевые» от руки было написано — $3000, а на обороте было краткое послание: «Спасибо за улыбку. Вы много работаете, а страна находится в плохом положении».

По словам Бозман, супружеская пара, которую она обслуживала, расспрашивала о ее трех детях и о том, как она, мать-одиночка, справляется с работой и с уходом за семерыми внуками. «Это были очень приятные люди», — добавила Бозман. По ее словам, она даже не заметила, когда эти посетители — вероятно, оказавшиеся в Напавайне проездом — покинули зал. Чаевыми она намеревалась поделиться с коллегами по работе, а также порадовать подарками внуков и, возможно, совершить поездку в Ирландию. На вопрос журналистов о том, что бы она хотела пожелать супружеской паре, сделавшей ей такой подарок, Бозман ответила: «Они привнесли важные перемены в мою жизнь и я этого не забуду».

Корреспонденту ТАСС не удалось поговорить напрямую с Мишель Бозман: на просьбу позвать ее к телефону в администрации ресторана ответили: «Спасибо, что позвонили!», после чего бросили трубку.

За последние полгода это уже второй случай в штате Вашингтон, когда чаевые в ресторане достигают $3 тыс. Как сообщила телекомпания ABC, в конце декабря прошлого года в ресторане Brief Encounter в городке Белльвью официантка обнаружила, что на чек в $39 выписаны чаевые в $3000. «Ребята, вы хорошо работаете, — было написано на обороте чека. — Когда мне было семь лет, я мыл посуду, а моя мать работала в таком же ресторане, как этот. Мы были чертовски бедны и у нас не было денег на Рождество. Надеюсь, это поможет всем вам лучше провести Рождество».