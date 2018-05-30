В Волгограде к чемпионату мира по футболу рестораны переведут меню на английский

Меню многих баров и ресторанов на период проведения чемпионата мира по футболу в Волгограде проведут на английский, сообщила на сегодняшней пресс-конференции по подготовке региона к мундиалю Виолетта Калмыкова, зампред областного комитета промышленности и торговли. При этом чиновница не смогла назвать конкретных рестораторов, которые точно обеспечили это условие. Персонал многих заведений готов и говорить на главном языке международного общения, для чего, впрочем, им пришлось воспользоваться активностью волонтерского движения.

Всего в Волгограде будет работать около тысячи точек питания. Предприятия общепита готовы обеспечить 55 тысяч посадочных мест. При этом в дни чемпионата в Волгограде также будут работать порядка 80 летних площадок. Все заведения представят посетителям свое меню на английском языке, а персонал заведений прошел специальные курсы для общения с иностранными гостями. Ограничения продажи алкоголя во время чемпионата коснутся только розницы — магазинам, сетям придется ограничить продажу такой продукции по времени. В свою очередь предприятиям общепита придется скорректировать продажу алкогольных напитков в стеклотаре и прекратить ее реализацию ее на вынос.

Большинство заведений общепита сделают акцент на меню с русской кухней, но некоторые удивят и специфическим волгоградским меню с обилием масличных культур и, например, каймаком (особый молочный продукт, который был популярен в казачьих краях и у некоторых тюркских народов).

Дополнительно собственно к ЧМ-2018 будут работать фуд-зоны в районе фестиваля болельщиков, некоторых общественных пространств. По словам Калмыковой, мэрия сейчас работает над схемой торговли безалкогольными напитками и мороженым на Центральной набережной.

Добавим, что по статистическим данным последних лет общепит и сфера услуг в целом в регионе находятся в стагнации, даже несмотря на подготовку к ЧМ-2018.