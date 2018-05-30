К чемпионату мира в Волгограде испекли торт-футбольный мяч

Сегодня, 30 мая, Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова нашел, чем удивить своих гостей. В зале музея волгоградцам презентовали внушительных размеров торт. Сладкое лакомство волгоградские кондитеры сделали в виде футбольного мяча.

— Рецепт кулинарного шедевра составлен из традиционных продуктов нашего края: ржаной муки, каймака, натуральных фермерских ингредиентов, — расскахали торте-мяче в музее. — На приготовление торта ушло почти три дня.

Футбольный торт, как оказалось, входит в состав фирменного меню, разработанного в Волгоградской обласит специально перед мундиалем. Угощение по время матчей ЧМ будут предлагать в волгоградских кафе и ресторанах.

— Волгоградское меню уже появилось в ресторанах города. Оно раскрывает секреты местной кухни и показывает гастрономический потенциал региона, — рассказали V1.ru в агентстве развития туризма Волгоградской области. — Во всех рецептах используются только те продукты, которые выросли и созрели в нашем регионе: горчичное масло, рыба, овощи, злаки, фрукты и ягоды.

Вместе с презентацией торта в музее Машкова провели сегодня три мастер-класса для детей. С участниками клуба народной куклы «Крупеничка» маленькие волгоградцы научились делать русский мяч из ткани по старинным технологиям. На занятии «Набор юного болельщика» участники создали футбольную атрибутику: трещетки, флаги, флажки с символикой любимой команды. НА мастер-классе «Art-футболка» детворе показали, как наносить на одежду принт с помощью термобумаги и декорировать ее красками.