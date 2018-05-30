Ещё
К чемпионату мира в Волгограде испекли торт-футбольный мяч
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

К чемпионату мира в Волгограде испекли торт-футбольный мяч 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
Сегодня, 30 мая, Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова нашел, чем удивить своих гостей. В зале музея волгоградцам презентовали внушительных размеров торт. Сладкое лакомство волгоградские кондитеры сделали в виде футбольного мяча.
— Рецепт кулинарного шедевра составлен из традиционных продуктов нашего края: ржаной муки, каймака, натуральных фермерских ингредиентов, — расскахали торте-мяче в музее. — На приготовление торта ушло почти три дня.
Футбольный торт, как оказалось, входит в состав фирменного меню, разработанного в Волгоградской обласит специально перед мундиалем. Угощение по время матчей ЧМ будут предлагать в волгоградских кафе и ресторанах.
— Волгоградское меню уже появилось в ресторанах города. Оно раскрывает секреты местной кухни и показывает гастрономический потенциал региона, — рассказали V1.ru в агентстве развития туризма Волгоградской области. — Во всех рецептах используются только те продукты, которые выросли и созрели в нашем регионе: горчичное масло, рыба, овощи, злаки, фрукты и ягоды.
Вместе с презентацией торта в музее Машкова провели сегодня три мастер-класса для детей. С участниками клуба народной куклы «Крупеничка» маленькие волгоградцы научились делать русский мяч из ткани по старинным технологиям. На занятии «Набор юного болельщика» участники создали футбольную атрибутику: трещетки, флаги, флажки с символикой любимой команды. НА мастер-классе «Art-футболка» детворе показали, как наносить на одежду принт с помощью термобумаги и декорировать ее красками.
v1.ru: последние новости
Детство на парковке: во дворах Волгограда места под карусели занимают машины горожан «За мной, читатель!»: в Волгограде завершается выставка портретов Глеба Вяткина Клещ не пройдет: в Волгоградской области травят всех опасных насекомых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей3
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»35
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем24
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут4
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение