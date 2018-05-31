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Петербургские повара проведут мастер-класс в московской Novikov School
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Петербургские повара проведут мастер-класс в московской Novikov School 

Kitchenmag 6 часов назад
Фото: Kitchenmag
Кулинарная школа Novikov School проведет превью международного гастрономического фестиваля St. Petersburg Gourmet Days, который пройдет в Северной столице с 5 по 9 июня. В рамках мероприятия в Москву приедут молодые петербургские шефы, участвующие в фестивале, сообщают наши коллеги из The Village.
Гостями Novikov School станут шеф-повар «Ателье. Tapas & Bar» Илья Бурнасов, Роман Палкин из ресторана Beefzavod и Александр Крючков, отвечающий за кухню в The Repa.
В четверг, 31 мая, они проведут торжественный ужин в Novikov School, где представят специальное меню, которое будет доступно в кафе кулинарной школы в течение месяца. Каждый повар создал по два авторских блюда, отражающих стиль современной кухни Петербурга и раскрывающих принцип виски-пейринга.
Также в четверг в 10:30 в Novikov School пройдет практический мастер-класс, на котором Роман Палкин и Илья Бурнасов покажут, как готовить блюда, представленные на ужине. В меню события — сыровяленый антрекот с мисо, говядина с копченой сметаной и икрой и томленое сердце быка со сморчками.
Во втором фестивале Gourmet Days примут участие девять иностранных шеф-поваров, которые совместно с петербургскими коллегами приготовят специальные ужины. Также в рамках мероприятия запланирована открытая дискуссия, посвященная современной ресторанной и барной культуре.
Каждые два месяца в Novikov School приезжают несколько шефов из одного региона России, которые готовят совместный гастрономический ужин, проводят образовательные мастер-классы и создают специальные сеты для меню кафе при школе.
Адрес: ул. Большая Якиманка, 22
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