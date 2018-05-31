В ресторане «Сен Жермен» в Выборге стартует летнее меню

В одном из самых популярных ресторанов Выборга — «Сен Жермен», с 1 июня стартует новое меню.

Шеф-повар ресторана Сергей Седов уверяет, что он будет не только очень вкусным, но и необычным.

Например, не забудутся послевкусия клубничного гаспачо с кокосовым молоком.

А салат с куриной грудкой в тайском стиле порадует даже самого искушенного гурмана.

Кроме этого в знойный день Сен-Жермен порадует вас холодными супами, окрошкой на квасе и на кефире, томатным госпачо и летним супом с щавелем.

В общем, ресторан «Сен Жермен ждет вас. А все подробности о новинках — в группе Вконтакте ресторана.

Партнерский материал