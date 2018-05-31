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В ресторане «Сен Жермен» в Выборге стартует летнее меню
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В ресторане «Сен Жермен» в Выборге стартует летнее меню 

Ivyborg.ru 3 часа назад
В одном из самых популярных ресторанов Выборга — «Сен Жермен», с 1 июня стартует новое меню.
Шеф-повар ресторана Сергей Седов уверяет, что он будет не только очень вкусным, но и необычным.
Например, не забудутся послевкусия клубничного гаспачо с кокосовым молоком.
А салат с куриной грудкой в тайском стиле порадует даже самого искушенного гурмана.
Кроме этого в знойный день Сен-Жермен порадует вас холодными супами, окрошкой на квасе и на кефире, томатным госпачо и летним супом с щавелем.
В общем, ресторан «Сен Жермен ждет вас. А все подробности о новинках — в группе Вконтакте ресторана.
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