В ресторане «Сен Жермен» в Выборге стартует летнее меню 

В одном из самых популярных ресторанов Выборга — «Сен Жермен», с 1 июня стартует новое меню.
Шеф-повар ресторана Сергей Седов уверяет, что он будет не только очень вкусным, но и необычным.
Например, не забудутся послевкусия клубничного гаспачо с кокосовым молоком.
А салат с куриной грудкой в тайском стиле порадует даже самого искушенного гурмана.
Кроме этого в знойный день Сен-Жермен порадует вас холодными супами, окрошкой на квасе и на кефире, томатным госпачо и летним супом с щавелем.
В общем, ресторан «Сен Жермен ждет вас. А все подробности о новинках — в группе Вконтакте ресторана.
Партнерский материал