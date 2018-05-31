7 летних кафе работают в районе Коньково

Сезон летних кафе стартовал в Москве 1 апреля и завершится до 1 ноября. На территории района Коньково, как нашему изданию сообщили в управе, при станционарных предприятиях общественного питания установлено 7 летних веранд.

Здесь можно перекусить, минуя душные помещения кафе и ресторанов. В районе Коньково они располагаются по адресам:

— улица Миклухо-Маклая, владение 36А;

— улица Профсоюзная, владение 104;

— улица Профсоюзная, владение 102, стр. 1;

— улица Профсоюзная, владение 104;

— улица Академика Волгина, владение 29, к. 1;

— улица Бутлерова, владение 22;

— улица Миклухо-Маклая, владение 36А.