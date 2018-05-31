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7 летних кафе работают в районе Коньково
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7 летних кафе работают в районе Коньково 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Сезон летних кафе стартовал в Москве 1 апреля и завершится до 1 ноября. На территории района Коньково, как нашему изданию сообщили в управе, при станционарных предприятиях общественного питания установлено 7 летних веранд.
Здесь можно перекусить, минуя душные помещения кафе и ресторанов. В районе Коньково они располагаются по адресам:
— улица Миклухо-Маклая, владение 36А;
— улица Профсоюзная, владение 104;
— улица Профсоюзная, владение 102, стр. 1;
— улица Профсоюзная, владение 104;
— улица Академика Волгина, владение 29, к. 1;
— улица Бутлерова, владение 22;
— улица Миклухо-Маклая, владение 36А.
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