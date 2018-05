Реcторан в США предоставил бездомному бесплатное питание на год из-за оскорбления на чеке

В США руководство сетевого ресторана быстрого питания Buffalo Wild Wings уволило сотрудников в филиале в штате Луизиане из-за того, что они написали уничижительные фразы в адрес бездомного человека, заказавшего еду.

В качестве компенсации обиженному клиенту предложили бесплатно питаться в заведении в течение года, сообщает телеканал

28 мая мужчина, имя которого не называется, сделал заказ в ресторане и очень обиделся, обнаружив на чеке оскорбительную запись, которая в сопровождении нецензурного слова указывала, для кого предназначена еда.

"Эй, бомж, давай посидим, перепихнемся", — написал кто-то из сотрудников заведения. Была на чеке и еще одна издевательская в этом контексте фраза, сделанная другой рукой: «Я люблю тебя».

DISTURBING: A Louisiana Buffalo Wild Wings responds to derogatory remark on customer's receipt The order slip was reportedly not intended to be seen by the man but it was. And in his outrage, he showed it to other customers. MORE >> https://t.co/sZaQvgyk1e pic.twitter.com/P4PfjjMIwR

— KFDA NewsChannel10 (@NewsChannel10) 29 мая 2018 г.

Бездомный, увидев записи на чеке, расстроился до слез и поделился обидой с другими посетителями, а те пожаловались на возмутительное поведение сотрудников руководству ресторана. Менеджер регионального отделения Рэй Роудс признал, что таким образом обращаться с клиентами недопустимо. Он сообщил, что сотрудники, замешанные в позорном инциденте, уволены.

Клиенту же была предоставлена возможность бесплатно питаться в ресторане в течение года. Кроме того, мужчине подарили подарочную карту сети Walmart на приобретение одежды, ему предоставили и номер в гостинице для проживания. Ресторан также безвозмездно передал «пару сотен» жареных куриных крылышек местному приюту для бездомных. Из фотографий в соцсетях следует, что клиенты приюта были весьма довольны таким необычным пожертвованием.

Buffalo Wild Wings — сеть американских семейных ресторанов и спорт-баров. Заведения сети работают в США, Канаде, Мексике и на Филиппинах. В их традиционное меню входят куриные крылышки и различные соусы.