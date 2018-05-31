Лето — время гедонизма: почему надо посестить веранду ресторана «Бок»

В следующий раз, когда окажетесь в районе Петровки, обязательно заскочите на летнюю веранду ресторана Аркадия Новикова «Бок». Можем назвать как минимум 5 поводов для этого: просекко, португальский виньо верде, австралийский шардоне, немецкий рислинг и розе из долины Луары. Сомелье ресторана Никифор Аверин выбрал лучшие вина, которые будут разливать по цене 450 рублей за бокал — отличный способ настроиться на грядущее путешествие или вспомнить уже состоявшееся.

Новое пространство такое же камерное и уютное, как и весь ресторан, знаменитый предельно понятными позициями в меню. Рислинг пробуйте с сортами мяса пожирнее или десертами, розе подойдёт к тартарам и легким рыбным или мясным закускам, а к шардоне заказывайте что-то подкопченное и даже «дикое». Ошибиться в любом случае сложно: официанты «Бока» точно подскажут лучшее сочетание.