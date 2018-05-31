Ещё
Похудевшая после родов Ушакова, стильная Шумакова и другие звезды на летней вечеринке в фешенебельном отеле
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Похудевшая после родов Ушакова, стильная Шумакова и другие звезды на летней вечеринке в фешенебельном отеле 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Минувшим вечером 30 мая в здании Four Seasons Hotel Moscow состоялось открытие летней террасы бара «Московский».
Светские гости открыли сезон отпусков в Москве. Вечеринка на обновленной летней террасе бара «Московский» в отеле Four Seasons с видом на Исторический музей и Кремль прошла с грандиозным успехом.
Устрицы, хрустящие водоросли с тунцом, лососем и авокадо, фуа-гра с бородинским хлебом и другие изысканные закуски от шеф-повара Алексея Никифорова составили идеальную пару авторским коктейлям. А за музыкальным пультом сменяли друг друга DJ Карина Истомина, Ксения Дукалис и Катя Гусева. Духовая кавер-группа Brevis Brass Band эффектно выступила в середине вечеринки, забрав все внимание гостей и попав во множество постов в Instagram Stories.
Среди гостей мероприятия были замечены актрисы Аглая Тарасова, Анфиса Черных, Ингрид Олеринская, Светлана Евстигнеева, Мария Шумакова, телеведущие Юлия Квин и Ольга Ушакова, дизайнер Константин Гайдай, блогеры Софи Елисеева, Оксана Он, а также Василий Церетели и Кира Сакарелло, Вероника Федорова, Виктория Полякова и другие знаменитости.
Фото: Филипп Григорян / пресс-служба
Passion.ru: последние новости
Тест: угадаете ли вы, в честь кого названы эти блюда? Тимберлейк и Кунис показали «Секс по дружбе» в Москве Брутальный красавец, харизматичный мафиози, тренер сборной и не только: лучшие роли Владимира Машкова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских кинохитах
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»40
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы2
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут18
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение