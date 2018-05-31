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Аглая Тарасова, Анфиса Черных, Ингрид Олеринская на вечеринке в баре «Московский»
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Аглая Тарасова, Анфиса Черных, Ингрид Олеринская на вечеринке в баре «Московский» 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
В столице одна за одной открываются летние веранды. На очереди — бар «Московский» в здании Four Seasons Hotel Moscow. Гостей вечеринки встречали специальными коктейлями: Gigi Spritz, вариацию знаменитого итальянского Aperol Spritz, где заменили содовую на российский грушевый лимонад, и Golden Boy на основе Chivas Regal Extra с добавлением пены из бородинского хлеба, — а в качестве закуски подавали устриц, хрустящие водоросли с тунцом, лососем и авокадо, фуа-гра от шеф-повара Алексея Никифорова. За музыкальное сопровождение отвечали DJ Карина Истомина, Ксения Дукалис и Катя Гусева.
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