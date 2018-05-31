Аглая Тарасова, Анфиса Черных, Ингрид Олеринская на вечеринке в баре «Московский» 

В столице одна за одной открываются летние веранды. На очереди — бар «Московский» в здании Four Seasons Hotel Moscow. Гостей вечеринки встречали специальными коктейлями: Gigi Spritz, вариацию знаменитого итальянского Aperol Spritz, где заменили содовую на российский грушевый лимонад, и Golden Boy на основе Chivas Regal Extra с добавлением пены из бородинского хлеба, — а в качестве закуски подавали устриц, хрустящие водоросли с тунцом, лососем и авокадо, фуа-гра от шеф-повара Алексея Никифорова. За музыкальное сопровождение отвечали DJ Карина Истомина, Ксения Дукалис и Катя Гусева.