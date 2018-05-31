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«Еда на ночь»: Джузеппе Дави в гостях у «Еды»
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«Еда на ночь»: Джузеппе Дави в гостях у «Еды» 

Eda.ru 2 часа назад
Фото: Eda.ru
Каждую среду мы выходим на нашей странице в «Одноклассниках» в прямой эфир с передачей «Еда на ночь» — приглашаем на нашу кухню хороших шефов и готовим с ними блюда из сезонных продуктов.
На этот раз к нам в гости пришел Джузеппе Дави, шеф московского ресторана Butler, один из лучших итальянских поваров, работающих в России.
В качестве сезонного продукта Джузеппе выбрал зеленый горошек — и сделал спагетти с ним и свежим тунцом. Если нет свежего горошка и тунца — не беда: такую пасту можно сделать и с консервированными продуктами. Главное отличие — свежего тунца нужно бросить на сковородку в последний момент, а консервированный должен на сковороде потомиться.
Подробный рецепт прикреплен сразу под видео.
Спагетти с зеленым горошком и тунцом
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