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Моющие посуду в луже сотрудники ресторана попали на видео
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Моющие посуду в луже сотрудники ресторана попали на видео 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В Малайзии сотрудников одного из популярных ресторанов сняли на видео, когда они мыли посуду в луже. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.
Посудомойки заведения под названием Raj's Banana Leaf, расположенного в престижном районе Куала-Лумпура, сидя на корточках, ополаскивали подносы в грязной воде.
Руководство кафе извинилось перед клиентами, но отметило, что во всем виноваты «новые сотрудники». «Гигиена и чистота — наши главные приоритеты», — заверили они и предложили гостям бесплатный ужин.
После инцидента ресторан был закрыт санитарной службой, обнаружившей, что в нем не было нормальных раковин для мытья посуды. Сообщается, что до этого заведение каким-то образом проходило санитарно-эпидемиологический контроль.
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