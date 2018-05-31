В Астане стартовал форум «Идеи для женщин»

Женский взгляд: не выбрасывать еду, а накормить излишками голодных. Казахстанские школьницы изобрели специальное мобильное приложение, которым заинтересовались рестораторы, сообщает «МИР 24».

«Мы хотим изменить то, что рестораны выбрасывают. Если выбрасывают еду, то образовывается химическое вещество метан, а метан нагревает землю и образует глобальное потепление. В нашем приложении будет карта, в которой отмечены рестораны. Эти рестораны, например, сделали 10 порций Цезаря и четыре из них только продали. Они бы эти порции выкинули, но с нашим приложением их можно купить со скидкой 50%», — объясняет со-основатель проекта и инвестор стартапа Дильдана Абдуллаева.

Эти и другие идеи обсуждают в Астане на женском деловом форуме «Идеи для женщин». В нем участвуют исключительно представительницы прекрасного пола, в том числе из-за рубежа.

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