Моющие посуду в грязной луже сотрудники малазийского ресторана попали на видео

В Малайзии сотрудников одного из популярных ресторанов сняли на видео, когда они мыли посуду в луже. Об этом сообщило местное издание Мalaysiandigest.

На ролике видно, как посудомойки кафе Raj’s Banana Leaf, расположенного в престижном районе Малайзии Куала-Лумпура, сидя на корточках, ополаскивают подносы в грязной луже.

После инцидента руководство кафе извинилось перед клиентами, но отметило, что во всем виноваты «новые сотрудники».

«Гигиена и чистота — наши главные приоритеты», — заверили они и предложили гостям бесплатный ужин.

В итоге ресторан был закрыт санитарной службой, обнаружившей, что в нем не было нормальных раковин для мытья посуды. Сообщается, что до этого заведение каким-то образом проходило санитарно-эпидемиологический контроль.

Индийские ученые рекомендовали к употреблению «тараканье молоко». По их мнению, этот напиток по вкусу похож на коровье молоко, однако при этом в разы питательнее. Биологам удалось выделить протеиновые кристаллы, содержащиеся в средней кишке тараканов. Это вещество тараканы-жуки (Diploptera punctata) используют для кормления своего потомства. Как выяснилось, они содержат в четыре раза больше полезных веществ, чем молоко коровы.