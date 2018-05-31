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Для петербургских барменов проведут бесплатный тренинг помощи женщинам
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Для петербургских барменов проведут бесплатный тренинг помощи женщинам 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Кризисный центр для женщин создал для петербургских баров тренинг «Бары без насилия». Организация планирует научить сотрудников питейных заведений противодействовать насилию над женщинами: распознавать опасность и помогать, а с помощью стикеров в уборной предлагать посетительницам условный сигнал о помощи. Стикеры придумали специально к ЧМ-2018, они содержат кодовое название напитка, сигнализирующего об опасности.
Организация приглашает барменов участвовать в кампании Safe Drink и пройти бесплатный четырехчасовой тренинг о противостоянии гендерному насилию. Обучение будет бесплатным. Проект Safe Drink вдохновлен громкими социальными кампаниями в Европе и Америке, где уже давно внедряют в работу баров понятие «социально-ответственный бизнес».
Заведения, прошедшие тренинг и разместившие у себя материалы, активисты отметят на специальной карте.
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