Вкусные фильмы: 7 лучших фильмов про кулинаров 

Кто не любит вкусно поесть?! Приготовление еды можно сравнить с магическим ритуалом — никто точно не знает, что получится в итоге., ведь конечный результат зависит от многих факторов: опыта, настроения, компании, ассортимента…Вкусные фильмы: 7 лучших фильмов про кулинаровНаша подборка из 7 фильмов про еду, про жизнь, про любовь… Именно из этих ингредиентов и состоят лучшие
рецепты!
Шеф Адамс Джонс (2015)
Фильм
с Бредли Купером в главной роли.
Фильм
рассказывает о некогда знаменитом шеф поваре,
который по стечению обстоятельств теряет свой ресторан в Париже и через какое-то время решает начать всё заново — открыть ресторан в Лондоне, собрать свою
команду и добиться новых высот!
Джулия и Джулия готовим счастье по рецепту (2009) Биографический фильм по мемурам Джули Пауэлл, которая
принимала участие в написании сценария к фильму. В главных ролях Мерил Стрип, которая получила премию «Золотой глобус»
и номинацию на премию «Оскар» за этот фильм, и Эми Адамс.
Начинающая писательница Джули Пауэлл (Эми Адамс) обожает готовить и решает
завести блог, в котором даёт обещание в течение года приготовить более пятисот
блюд из знаменитой кулинарной книги Джулии Чайлд (Мерил Стрип). Как ни странно, их жизни во многом перекликаются, не смотря на большую разницу
в возрасте. Пряности и страсти (2014) Картина
основана на романе «Путь длинною в сто шагов» Ричарда Ч. Мораиса.
Семья эмигрантов из Индии, потерявшая в страшном пожаре жену и мать, колеся по Европе в поисках нового места жительства, находят приют в маленьком городке в Провансе и открывают своё заведение с индийской кухней прямо напротив элитного
французского ресторана, удостоенного звезды Мишлена. Хозяйка ресторана — вдова
мадам Меллори (Хелен Миррен) абсолютно не довольна таким соседством, и между
ними вспыхивает настоящая война. Но время, искренность и открытость, а также профессионализм восточных коллег в итоге покоряют неприступную мадам.
Шеф (2012) Франко-испанская
комедия с неподражаемым Жаном Рено в главной роли.
Жаки (Микаэль Юн) — непризнанный кулинарный гений, который вынужден работать
разнорабочим, чтобы не потерять семью.
Судьба сводит его со легендарным шеф-поваром Александром, который разглядел в молодом человеке поварской талант. Но сработаться вместе двум гениям из разных
поколений не так легко — во многих вещах их взгляды расходятся.
Повар на колесах (2014) Комедия
Джона Фавро, в которой он так же сыграл
главную роль.
В фильме снялись такие звёзды, как Дастин Хоффман, Скарлет Йоханссон, Роберт
Дауни мл. и др.
Карл Каспер, успешный шеф-повар, из-за излишней самоуверенности и взрывного
характера, теряет работу в фешенебельном ресторане. Жена, с которой он в разводе, решает поддержать его и приглашает в поездку, в надежде, что Карл
сблизится с 10-летним сыном. В дороге Карл покупает фургон и решает открыть
закусочную на колёсах, которая покорит всех непревзойдённым качеством и низкой
ценой.
Тост (2012) Британский
фильм, снятый по биографической книге кулинара Найджела Слэйтера.
Фильм рассказывает о детском и подростковом периоде жизни знаменитого
британского повара. Найджел
рано теряет маму, у которой лучшее блюдо, которое она могла приготовить, был тост. После смерти матери, отец нанимает экономку, энергичную и хозяйственную
Джоанн Поттер, с которой у Найджела сразу же начинается война, не только
кулинарная, но и за внимание отца. Кухня в Париже (2014) Фильм
является полнометражной версией и продолжением популярного комедийного
телесериала «Кухня». Обладатель премии"Жорж-2015".
После оглушительного провала встречи президентов России и Франции в ресторане
"Claude Monet", заведение закрывают. Но хозяин ресторана Дмитрий Нагиев объявляет, что он купил ресторан в Париже и вся команда едет с ним. Только Нагиев забыл уточнить, что рестораном является заброшенная старая баржа.
Шоколад (2000) Фильм
снят по одноимённому роману английской писательницы Джоан Харрис. Фильм имеет большое количество номинаций, включая 5 на премию
"Оскар" и 4 на «Золотой глобус». Главные роли исполнили Жюльет Бинош, которая была номинирована за эту роль на премии «Оскар» и «Золотой глобус», и Джонни Депп.
В тихий, маленький французский городок, который живёт размеренной,
скучной жизнью, приезжает Виенн (Жюльет Бинош) и её дочь Анук. Они арендуют старую закусочную и открывают шоколадную лавку. Сначала жители городка
с опаской обходят новый магазинчик, но со временем всё чаще и дольше
задерживаются сначала у витрины, а потом и в самом заведении. Виенн каким-то волшебным образом совершенно точно угадывает их вкусы и даже влияет на их жизни.
Однажды, на берегу городка останавливаются качующие цыгане, среди которых очень
привлекательный Ру (Джонни Депп) …
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