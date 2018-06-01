Вкусные фильмы: 7 лучших фильмов про кулинаров

Кто не любит вкусно поесть?! Приготовление еды можно сравнить с магическим ритуалом — никто точно не знает, что получится в итоге., ведь конечный результат зависит от многих факторов: опыта, настроения, компании, ассортимента…Вкусные фильмы: 7 лучших фильмов про кулинаровНаша подборка из 7 фильмов про еду, про жизнь, про любовь… Именно из этих ингредиентов и состоят лучшие

рецепты!

Шеф Адамс Джонс (2015)

Фильм

с Бредли Купером в главной роли.

Фильм

рассказывает о некогда знаменитом шеф поваре,

который по стечению обстоятельств теряет свой ресторан в Париже и через какое-то время решает начать всё заново — открыть ресторан в Лондоне, собрать свою

команду и добиться новых высот!

Джулия и Джулия готовим счастье по рецепту (2009) Биографический фильм по мемурам Джули Пауэлл , которая

принимала участие в написании сценария к фильму. В главных ролях Мерил Стрип , которая получила премию «Золотой глобус»

и номинацию на премию «Оскар» за этот фильм, и Эми Адамс

Начинающая писательница Джули Пауэлл (Эми Адамс) обожает готовить и решает

завести блог, в котором даёт обещание в течение года приготовить более пятисот

блюд из знаменитой кулинарной книги Джулии Чайлд (Мерил Стрип). Как ни странно, их жизни во многом перекликаются, не смотря на большую разницу

в возрасте. Пряности и страсти (2014) Картина

основана на романе «Путь длинною в сто шагов» Ричарда Ч. Мораиса.

Семья эмигрантов из Индии, потерявшая в страшном пожаре жену и мать, колеся по Европе в поисках нового места жительства, находят приют в маленьком городке в Провансе и открывают своё заведение с индийской кухней прямо напротив элитного

французского ресторана, удостоенного звезды Мишлена. Хозяйка ресторана — вдова

мадам Меллори ( Хелен Миррен ) абсолютно не довольна таким соседством, и между

ними вспыхивает настоящая война. Но время, искренность и открытость, а также профессионализм восточных коллег в итоге покоряют неприступную мадам.

Шеф (2012) Франко-испанская

комедия с неподражаемым Жаном Рено в главной роли.

Жаки ( Микаэль Юн ) — непризнанный кулинарный гений, который вынужден работать

разнорабочим, чтобы не потерять семью.

Судьба сводит его со легендарным шеф-поваром Александром, который разглядел в молодом человеке поварской талант. Но сработаться вместе двум гениям из разных

поколений не так легко — во многих вещах их взгляды расходятся.

Повар на колесах (2014) Комедия

Джона Фавро , в которой он так же сыграл

главную роль.

В фильме снялись такие звёзды, как Дастин Хоффман , Скарлет Йоханссон, Роберт

Дауни мл. и др.

Карл Каспер, успешный шеф-повар, из-за излишней самоуверенности и взрывного

характера, теряет работу в фешенебельном ресторане. Жена, с которой он в разводе, решает поддержать его и приглашает в поездку, в надежде, что Карл

сблизится с 10-летним сыном. В дороге Карл покупает фургон и решает открыть

закусочную на колёсах, которая покорит всех непревзойдённым качеством и низкой

ценой.

Тост (2012) Британский

фильм, снятый по биографической книге кулинара Найджела Слэйтера.

Фильм рассказывает о детском и подростковом периоде жизни знаменитого

британского повара. Найджел

рано теряет маму, у которой лучшее блюдо, которое она могла приготовить, был тост. После смерти матери, отец нанимает экономку, энергичную и хозяйственную

Джоанн Поттер, с которой у Найджела сразу же начинается война, не только

кулинарная, но и за внимание отца. Кухня в Париже (2014) Фильм

является полнометражной версией и продолжением популярного комедийного

телесериала «Кухня». Обладатель премии"Жорж-2015".

После оглушительного провала встречи президентов России и Франции в ресторане

"Claude Monet", заведение закрывают. Но хозяин ресторана Дмитрий Нагиев объявляет, что он купил ресторан в Париже и вся команда едет с ним. Только Нагиев забыл уточнить, что рестораном является заброшенная старая баржа.

Шоколад (2000) Фильм

снят по одноимённому роману английской писательницы Джоан Харрис . Фильм имеет большое количество номинаций, включая 5 на премию

"Оскар" и 4 на «Золотой глобус». Главные роли исполнили Жюльет Бинош, которая была номинирована за эту роль на премии «Оскар» и «Золотой глобус», и Джонни Депп

В тихий, маленький французский городок, который живёт размеренной,

скучной жизнью, приезжает Виенн (Жюльет Бинош) и её дочь Анук. Они арендуют старую закусочную и открывают шоколадную лавку. Сначала жители городка

с опаской обходят новый магазинчик, но со временем всё чаще и дольше

задерживаются сначала у витрины, а потом и в самом заведении. Виенн каким-то волшебным образом совершенно точно угадывает их вкусы и даже влияет на их жизни.

Однажды, на берегу городка останавливаются качующие цыгане, среди которых очень

привлекательный Ру (Джонни Депп) …

Читайте также: 7 фильмов о танцах, после просмотра которых захочется научиться танцевать Какой русский не любит быстрой езды: 7 фильмов про скорость