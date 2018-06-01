Недалеко от цирка открылось кафе с растворимым чаем и китайскими гамбургерами

В павильоне на улице Челюскинцев в Железнодорожном районе Новосибирска открылась закусочная Black Dragon (англ. «Черный дракон») — заведение принадлежит предпринимателям из Китая.

«Черный дракон» занял наземную часть пристройки, через которую можно попасть в просторное подвальное помещение. Раньше здесь работали несколько ночных клубов, но сейчас спуск вниз перегорожен маленькими заборчиком.

Внутри закусочной всего пара столов (один большой и один маленький), несколько посадочных мест расположены вдоль окна. Когда туда пришёл корреспондент НГС, в кафе был десяток посетителей, которые общались друг с другом на китайском языке.

В меню кафе значатся «китайские пельмени», то есть сваренные на пару пирожки из дрожжевого теста, жареная лапша с овощами, рис, а также «китайский гамбургер» — здесь так назвали питу с начинкой из томлёной свинины с овощами и зеленью. Цены на это блюдо начинаются от 119 рублей.

Одной из главных особенностей заведения можно назвать напитки. Здесь предлагают порядка двух десятков разных сортов чая, однако делают их, не заваривая чайный лист, а растворяя в горячей воде порошок. Чайные напитки продаются в высоких прозрачных пластиковых стаканах с трубочкой.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 33 заведения, в меню которых есть блюда китайской кухни. Последним по счёту заметным проектом в этом жанре стал ресторан Shifu на Красном проспекте — там тоже делают блюда на пару.