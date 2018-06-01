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В Рыбинске пройдет первый «КИНОвкусный фестиваль»
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В Рыбинске пройдет первый «КИНОвкусный фестиваль» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 3 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Это праздник кино и блюд, известных по фильмам, многие из которых снимались в нашем регионе, и по книгам. В меню — рыба заливная, пирог «Ноктюрн», икра баклажанная, курица диетическая и многое другое. Участниками фестиваля станут предприниматели Рыбинска.
— «КИНОвкусный фестиваль» — одна из новинок летнего сезона, — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. — Такой формат мероприятия в регионе используется впервые.
Кроме гастрономической составляющей организаторы подготовили насыщенную культурную программу. Гостей ждут цирковое шоу, выступления творческих коллективов, показы коллекций детской одежды, мастер-классы для детей и взрослых, фестиваль «Краски холи» и праздничный фейерверк.
Мастера кухни продемонстрируют максимум своих возможностей. Гостям предложат попробовать кулинарные изыски и оригинальные коктейли, плов, манты, шашлык, пахлаву, долму, джиз-быз, различную выпечку и другие блюда. На глазах у зрителей будут готовить льняное и кунжутное масло.
Все зоны фестиваля оригинально оформят, что позволит всем желающим сделать необычные фотографии.
Организаторы мероприятия считают, что «КИНОвкусный фестиваль» придется по душе всем ценителям вкусной еды и качественных напитков. В основе его концепции лежит объединение людей за большим столом. Вместе они отправятся в театрализованное путешествие по кухням разных стран мира, приготовят кулинарные шедевры под руководством опытных поваров, насладятся приготовленными блюдами и посмотрят «вкусное» кино под открытым небом.
Праздник будет проходить с 12.00 до 23.00 на площади у ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29). Проезд к месту — бесплатный. Подробнее здесь: https://vk.com/wall-67251900_14177​.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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