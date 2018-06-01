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«Революционным» хот-догом и котлетой «Пятилетка» угостят гостей фестиваля «День России. Московское время»
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«Революционным» хот-догом и котлетой «Пятилетка» угостят гостей фестиваля «День России. Московское время» 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Для посетителей фестиваля «День России. Московское время» приготовили угощения, популярные с начала XX века до наших дней. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«11 и 12 июня на фестивале «День России. Московское время» москвичи и туристы попробуют блюда, популярные в 1920-е, 1950-е, 1980-е гг. и другие десятилетия с начала XX века до наших дней. «Аппетитный» экскурс в историю кулинарии можно будет совершить на ул. Тверская, которая в дни праздника станет пешеходной. Здесь, на семи площадках, посвященных разным культурным эпохам, разместят свои шатры восемь столичных ресторанов  они предложат гостям меню в духе того или иного периода времени», — говорится в сообщении.
Как уточняется, гастрономическая программа на ул. Тверская позволит вспомнить любимые с детства блюда и познакомиться с популярными угощениями из далекого прошлого.
Первая площадка  «Время классики»  посвящена началу XX века. Ресторан «Кафе Пушкинъ» представит здесь блюда в духе эпохи: например, блинчики с телятиной, с гречихой и уткой, красные блины с вареньем или сметаной.
На площадке «Становление нового государства» воссоздадут эпоху русского авангарда 1920-х гг. Ресторан «Пирог Мясника» предложит «революционный» хот-дог с тушенкой и капустным салатом, ватрушку с «буржуазными сырами» (авторская версия пиццы «четыре сыра»), а также открытые пироги с бараньим или говяжьим фаршем, приготовленные в дровяной печи.
На площадке «Страна победившего социализма и послевоенные годы» (1930-е 1940-е гг.) угостят беляшами, сосисками, эскимо и лимонадом из столовой ГУМа.
Ресторан Beverly Hills Diner предложит гостям «Московскую котлету с булочкой» — фермерский крафт-бургер из фарша в свежеиспеченной булочке с деревенскими овощами. Или котлетку «Пятилетка» — поджаристую говяжью котлету в конфитюре из измельченной сладкой свеклы и сочного лука с пряной рукколой, цитрусовым йогуртом и васаби-соусом. Самого пристального внимания заслуживают и гриль-сэндвич «Оттепель», и багет «Главмяс», и фирменная «Котлетка с сырком».
Гастрономическая тема площадки «Время перемен» (1970-е 1980-е гг.)  популярная в СССР восточная кухня. Грузинские блюда аджапсандал, чахохбили, долму и хинкали приготовит для гостей фестиваля ресторан «Арагви».
Кулинарное «Время новой России»  1990-е гг. и начало XXI века  будут представлено стритфудом. Сеть ресторанов «Теремок» порадует блинами с красной икрой, с грибами и сыром, с томленой куриной грудкой, а также со всевозможными сладкими начинками.
Ресторан Burger Heroes приготовит оригинальные бургеры «Черная мамба» (подается на фирменной булочке черного цвета) и «Bad Bro», картофель фри с сырным соусом и освежающий лимонад. В меню «Seasons» разнообразные тосты: например, с авокадо, кинзой, дыней и крабом или с салатом фризе, апельсинами и уткой под ягодным соусом. Также предложат летние десерты — бриоши с маскарпоне и ягодами или гаспачо из черешни.
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