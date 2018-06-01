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Идеальный летний суп в ресторане «Паб Ло Пикассо
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Идеальный летний суп в ресторане «Паб Ло Пикассо 

Peopletalk 12 минут назад
Фото: Peopletalk
В испанском ресторане «Паб Ло Пикассо» стартовал фестиваль гаспачо. Специально к летнему сезон здесь придумали 5 вариантов популярного холодного супа: от традиционного красного до белого, от вишневой неоклассики до сытного мясного варианта.
«Желтый» гаспачо готовится из желтых и розовых бакинских томатов и подается с хрустящей овощной брускеттой (290 р.); два «красных» — с камчатским крабом (540 р.) и вяленой говядиной (250 р.); а для тех, кто любит сладкое, подготовили вишнёвый гаспачо (340 р.) с перцем чили и сочными креветками. А вот белый (единственный без томатов) готовят из миндаля с толченым багетом и испанским хересом (250 р.).
Адрес: Славянская пл., 2/5/4, стр.3
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