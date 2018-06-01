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Угощения разных эпох приготовят для гостей фестиваля «День России. Московское время»
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Угощения разных эпох приготовят для гостей фестиваля «День России. Московское время» 

Москва24 56 минут назад
Фото: Москва24
Блюдами, которые пользовались популярностью с начала XX века и до наших дней, угостят посетителей фестиваля «День России. Московское время». Об этом рассказали в оргкомитете «Московских сезонов».
По словам организаторов, 11 и 12 июня в рамках фестиваля «День России. Московское время» горожане и гости города смогут попробовать угощения 1920-х, 1950-х, 1980-х годов, а также других десятилетий прошлого и нынешнего века. «Аппетитный» экскурс в историю кулинарии можно будет совершить на улице Тверская, которая в дни праздника станет пешеходной", − сообщили Агентству «Москва» в оргкомитете фестиваля. Свои блюда на семи площадках представят восемь столичных ресторанов, причем меню каждого шатра будет составлено в духе определенного исторического периода.
Первая площадка − «Время классики» − познакомит горожан с кулинарными традициями начала XX века. Там можно будет попробовать, например, блинчики с телятиной и уткой или красные блины с вареньем и сметаной. Площадка «Становление нового государства» перенесет москвичей в эпоху русского авангарда 1920-х годов. Гостей будут ждать «революционный» хот-дог с тушенкой и капустным салатом, ватрушки с «буржуазными сырами» и открытые пироги прямо из дровяной печи.
В свою очередь, на площадке «Страна победившего социализма и послевоенные годы» (1930-е − 1940-е годы) столичным гурманам предложат беляши, котлетку «Пятилетка», гриль-сэндвич «Оттепель» и багет «Главмяс», а также эскимо и лимонады. Площадку «Время перемен» (1970-е −1980-е годы) решили посвятить популярной в то время в СССР восточной кухне. Там можно будет продегустировать множество разнообразных грузинских блюд.
Темой площадки «Время новой России» (1990-е годы и начало XXI века) станет стритфуд с блинами, оригинальными бургерами и тостами. Здесь также уделят особое внимание необычным летним десертам, включая бриоши с маскарпоне и ягодами или гаспачо из черешни.
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