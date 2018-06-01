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Оксана Лаврентьева, Даша Веледеева и Ингеборга Дапкунайте на #Healthygirlslunch
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Оксана Лаврентьева, Даша Веледеева и Ингеборга Дапкунайте на #Healthygirlslunch 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
31 мая в новом ресторане Choice / Healthy Social Club прошел ланч, на котором собрались все светские любители здоровой и вкусной еды. Специально для #Healthygirlslunch Ирина Азарова, основательница сети Fresh, составила дегустационное меню, которое включало в себя знаковые блюда Choice / Healthy Social Club: перепелиное яйцо на сене из лука-порея, салат с черешней и фенхелем, зеленый гаспачо, лосось с кленовым терияки, а на десерт (ЗОЖу не помеха!) — малиновый мусс с шоколадным печеньем. Все блюда вдохновлены идеей флекситарианства — это осознанный тренд не только о еде, но и об образе жизни. Также гостям обеда генеральный директор детокс-отеля Palace Merano Максимилиан Невигер представил специальный набор еды для путешествий — комплект в пакетиках на три дня. Разработка — настоящее спасение для тех, кто часто летает и не успевает следить за питанием.
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