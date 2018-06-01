Как ресторанам подготовиться к ЧМ-2018, чтобы привлечь больше новых клиентов

Не сбрасывайте со счетов постоянных клиентов Часто во время проведения мероприятий мирового масштаба рестораторы тщательно продумывают способы заинтересовать туристов — в данном случае, иностранных и иногородних болельщиков. В барах, кафе и ресторанах переводят меню на английский язык, устанавливают дополнительные телевизоры и даже выводят звук трансляций на улицу, чтобы привлечь как можно больше новых клиентов. Однако важно учитывать, что спрос на билеты на Кубок мира по футболу в разы превышает предложение. Так, в течение первого этапа продаж фанаты подали 3,5 миллиона заявок, в ходе второго этапа было запрошено почти столько же билетов. При этом организаторы Чемпионата намерены реализовать всего 2,7 миллиона.

Это означает, что огромному числу любителей футбола придется смотреть матчи по телевизору — из дома, баров и ресторанов.

Поэтому в период проведения FIFA-2018 не стоит сбрасывать со счетов постоянных клиентов — правильно спланированные предложения помогут привлечь гостей именно в ваше заведение. Поскольку акции будут предлагать и конкуренты, важно найти инструменты, которые дадут компании преимущество. Одним из них может стать мобильная программа лояльности.

Почему приложение во время ЧМ — это выгодно?

Смартфон — постоянный спутник каждого жителя мегаполиса, поэтому разработка приложения позволит органично вписаться в жизнь болельщика.

Пуш-уведомления позволят заранее уведомить потенциальных гостей о старте трансляций.

Через приложение легко рассказывать о тематическом спортивном меню и об акциях, действующих в дни матчей.

Статистика, которую собирает мобильная программа лояльности, поможет при необходимости доработать предложения и маркетинговую стратегию прямо во время Чемпионата.

7 способов использования приложения во время ЧМ Создайте ресторанный аналог «Паспорта болельщика»

Паспорт болельщика — это обязательный документ для всех посетителей матчей мундиаля. Создание карты лояльности с похожим названием в вашем заведении позволит гостям лучше почувствовать причастность к мировому спортивному событию. Обладателям подобного «паспорта» можно предлагать бонусы, специальные акции и абонементы, которые при многократном посещении будут давать дополнительные привилегии. «Паспорт» может быть бумажным или оформленным в виде пластиковой карты, однако его легко потерять или забыть дома — тогда у клиента не будет дополнительного стимула посмотреть трансляцию именно в вашем ресторане. Поэтому встройте «паспорт болельщика» в приложение: вероятность, что гость забудет дома смартфон, гораздо ниже.

Приучите клиентов к тому, что в вашем заведении можно с комфортом посмотреть трансляции матчей

Чемпионат мира — событие мировой значимости, в нем заинтересованы зачастую не только заядлые болельщики, но и люди, которые обычно от футбола достаточно далеки. Если вы прежде не проводили регулярных трансляций, но теперь решили ввести такую возможность — начните приучать гостей к этому заранее. Разошлите пуш-уведомления с соответствующим объявлением. Добавьте футбольную символику в приложение и добейтесь того, чтобы при его открытии пользователь сразу понимал: у вас можно посмотреть футбол. Пуш-уведомления можно использовать и после старта мундиаля. Рассылайте напоминания с информацией о том, во сколько начинается матч, кто играет и что гость получит, если посмотрит трансляцию именно у вас.

Отразите в приложении тематическое меню

Специальное меню для футбольных болельщиков может включать не только сеты и наборы на футбольную тему, но и блюда стран, сборные которых выступают в тот или иной день. В приложении акции можно объединить в общий блок и уведомить пользователей о том, что у вас появились новые предложения. Кроме того, мобильная программа лояльности позволяет персонализировать акции на основе аналитики, собранной в ходе предыдущих визитов. Эта функция будет особенно эффективной для ресторанов и баров, которые на постоянной основе позиционируют себя как площадку для просмотра спортивных трансляций.

Специальные предложения при бронировании столиков в приложении

Поскольку ажиотаж во время матчей будет большим, стимулируйте гостей бронировать места заранее. Для клиента это означает уверенность в том, что он сможет посмотреть трансляцию в любимом ресторане или баре, для бизнеса — гарантию заполнения заведения. При оформлении заявки на бронь столика в приложении дарите гостям скидку или небольшие комплименты из тематического меню.

Разработайте специальные условия доставки

Если ваш ресторан осуществляет доставку, то у вас есть отличная возможность не только привлечь клиентов, которые хотят посмотреть трансляцию в ресторане, но и задействовать тех, кто предпочитает остаться дома. Вот несколько идей:

Сделайте доставку бесплатной в дни проведения Чемпионата

Предоставьте скидку при заказе через мобильное приложение

Оформите упаковку в футбольной тематике

Добавляйте к заказам небольшой сувенир, связанный с Чемпионатом мира.

Собирайте обратную связь

В период Чемпионата посещаемость ресторанов и баров увеличится. Чтобы рост числа гостей не спровоцировал ухудшения качества блюд и сервиса, дайте посетителям возможность оставить в приложении отзыв. Верная стратегия при отработке негатива сыграет вам на руку даже после окончания спортивных соревнований.

Анализируйте данные пользователей

Приложение собирает информацию о клиентах — воспользуйтесь этим в долгосрочной перспективе. Конечно, вряд ли в ближайшее время в России пройдет еще один Чемпионат мира по футболу, но вы можете собрать заинтересованную в спорте аудиторию, расширить имеющийся сегмент гостей ресторана или получить полностью новый.

Чего не стоит делать

Повышать цены в расчете на туристов — это может отпугнуть постоянную аудиторию и в дальнейшем плохо сказаться на имидже заведения. Лучше наоборот сделать акцент на демократичные предложения: это позволит привлечь новых клиентов, в том числе и среди местного населения.

Забывать о качестве сервиса. Несмотря на высокую загрузку, уровень обслуживания должен оставаться высоким. Болельщики приходят в рестораны и бары за хорошим настроением, за ощущением причастности к мероприятию мирового масштаба. Отзывы в приложении помогают не только сохранить лояльность клиентов, но и контролировать сотрудников ресторана.

Акцентироваться лишь на привлечении гостей. Мероприятия мирового масштаба — это отличная возможность найти новых клиентов среди местной аудитории и перевести их в разряд постоянных. Мобильное приложение позволит вовлечь гостей в постоянную коммуникацию с рестораном, проанализировать их поведение и сохранить клиентов даже после окончания Чемпионата мира.

Что ждет ресторанный рынок во время ЧМ-2018 Глобальные спортивные мероприятия позитивно влияют на ресторанный бизнес. Так, например, согласно данным «РБК Исследования рынков», после проведения Олимпийских игр в Сочи темпы развития оборота общественного питания в Краснодарском крае возросли на 11%. По прогнозам Ростуризма , ЧМ-2018 посетит примерно такое же количество болельщиков, что и Олимпиаду — однако Кубок мира будет длиться в два раза дольше и пройдет в 11 городах России. Так что вклад спортивного события в развитие отечественного ресторанного бизнеса летом может оказаться гораздо выше — предпринимателям остается лишь воспользоваться случаем и правильно спланировать маркетинговую стратегию.