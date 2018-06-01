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Питейная инспекция: «Твой Бро» в поисках лучших калининградских шотов
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Питейная инспекция: «Твой Бро» в поисках лучших калининградских шотов 

Tvoybro.com 32 минуты назад
Фото: Tvoybro.com
Денис Никитин: — Я заядлый любитель заходить к своим друзьям в бары на пару шотиков. По-моему, опрокинуть пару шотов и запить парой пинт пива — отличный вариант пообщаться с друзьями, нежели смаковать лонг-коктейли в душной тишине.
Артём — бармен, поэт, меломан, , Артём — бармен и отличный собеседник,
Вадим — преданный ГОСТам бармен, руководитель, Антон — бармен, сладоуст, красавчик,
— Эти шот-сеты не включены в меню. Может быть, в скором времени мы их поставим в один ряд с другими алкогольными позициями, а пока все шоты можно с лёгкой руки соорудить для любого гостя. Задайте бармену какую-нибудь сложную задачку, и он на ваших глазах устроит полноценное шоу во время приготовления.
Фото: Артём Килькин, Александра Колотыгина
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