Питейная инспекция: «Твой Бро» в поисках лучших калининградских шотов

Денис Никитин : — Я заядлый любитель заходить к своим друзьям в бары на пару шотиков. По-моему, опрокинуть пару шотов и запить парой пинт пива — отличный вариант пообщаться с друзьями, нежели смаковать лонг-коктейли в душной тишине.

Артём — бармен, поэт, меломан, , Артём — бармен и отличный собеседник,

Вадим — преданный ГОСТам бармен, руководитель, Антон — бармен, сладоуст, красавчик,

— Эти шот-сеты не включены в меню. Может быть, в скором времени мы их поставим в один ряд с другими алкогольными позициями, а пока все шоты можно с лёгкой руки соорудить для любого гостя. Задайте бармену какую-нибудь сложную задачку, и он на ваших глазах устроит полноценное шоу во время приготовления.

Фото: Артём Килькин, Александра Колотыгина