На крыше концепт-стора «КМ20» открылась летняя терраса

В главном столичном концепт-сторе открылась летняя терраса с видом на Столешников переулок и Тверскую площадь. Новое пространство является продолжением ресторана «КМ20» и рассчитано на 55 человек. Теперь воскресные бранчи, поздние завтраки и ужины с друзьями можно проводить на свежем воздухе, любуясь летним городом. Подскажем, что, если устроиться на специальном широком парапете, Москва покажется особенно красивой.

Перемены коснулись и меню. Среди новых сезонных позиций — холодный огуречный суп, гаспачо и тако с крабом и сыром из кешью. А ради сырников с клубничным вареньем точно стоит встать пораньше и прийти в «КМ20» к завтраку. Лето не лето без мороженого: раздел десертов пополнился эскимо «Манго, маракуйя», которое можно взять с собой или съесть здесь же, на террасе.