Вьетнам делает ставку на гастрономические туры

70% прибыли туриндустрии во Вьетнаме приносят гастрономические туры. Интерес к национальной еде растет последние десять лет во всем мире. И все чаще популярные международные издания включают в рейтинговые списки деликатесов местные блюда. Власти намерены развивать это направление внутри страны и за рубежом и уже разработали долгосрочную инвестпрограмму, чтобы построить собственный бренд, не менее известный и влиятельный, чем французский или японский.

В рейтинге городов мира с лучшей уличной едой по версии The Telegraph на первом месте Ханой, обошедший на этот раз Токио, Лондон, Нью-Йорк и Бангкок. Вьетнамский сэндвич Баньми, суп Фо и Бун ча — весьма вкусные блюда ханойской традиционной кухни, которые обязательно нужно попробовать, оказавшись во вьетнамской столице, советует газета.

По мнению глобального турсервиса SkyScanner, Ханой занимает первое место в десятке городов Азии с самой вкусной уличной едой. Фо, Бун ча и блинчики-роллы Нэм не оставят равнодушным самого изысканного гурмана, отмечает сайт. Все эти уличные деликатесы SkyScanner советует непременно запивать кофе со льдом и сгущенным молоком — самым излюбленным напитком вьетнамцев.

Блинчики Нэм, по итогам опроса американского телеканала CNN , вошли в десятку вкуснейших блюд планеты вместе с малайзийской лапшой с соусом карри Лакса, греческим кебабом Гирос, филиппинской свининой, тушенной в кисло-сладком соусе, Адобо и южноиндийским Тхали — ассорти из отваренного риса, разных соусов, лепешек и разнообразных овощей.

Как суп стал брендом Вьетнама

Пожалуй, самую большую известность и признание далеко за пределами своей родины из блюд вьетнамской кухни приобрел суп Фо. Даже не потому, что в 2016 году влиятельное американское интернет-издание Business Insider включило его в список 50 самых вкусных национальных блюд на всей планете. О глобальной популярности этого супа свидетельствует тот факт, что само по себе слово «фо» уже перестало быть чисто вьетнамским.

Согласно определению всемирно известного американского толкового словаря Мерриама-Вебстера (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary), pho — это «вьетнамский суп из рисовой лапши с говядиной или курицей». Упоминание простонародного повседневного вьетнамского блюда на страницах столь авторитетного издания, по мнению экспертов, может свидетельствовать о том, что вьетнамская кулинария находится на правильном пути, уверенно создавая свой узнаваемый бренд в мире.

Что же касается авторитета словарей Мерриама-Вебстера, то он подтверждается более чем вековой историей существования этой издательской компании. Каждое издание Merriam-Webster — это результат кропотливой работы сотен исследователей, лексикологов и редакторов Merriam-Webster, Inc., основанной в 1898 году.

Но еще до включения в словарь Мерриама-Вебстера слово «фо» в последнее десятилетие уже прочно вошло в обиход в Америке и заняло строчку в представленном в местном общепите перечне блюд азиатского фастфуда. Это произошло благодаря огромной вьетнамской диаспоре в США и открытым там выходцами из Вьетнама многочисленным ресторанчикам и кафе, предлагающим посетителям различные вариации главного вьетнамского супа.

Про Фо ходят целые легенды, притчи и пословицы, ему посвящают свои произведения писатели.

Казалось бы, обычный суп, а сколько в нем поэтичности и вдохновения, писал известный вьетнамский писатель Нгуен Туан, перу которого принадлежат несколько литературных творений об излюбленном вьетнамцами блюде. Фо символизирует не только вьетнамскую кухню, но и историю и культуру страны, как суши в Японии, карри в Индии или пицца в Италии.

Правильный Фо С виду, да и сами вьетнамцы порой так говорят, готовить Фо проще простого. Достаточно правильно выбрать необходимые компоненты — немножко лапши, мяса, свежей зелени и пряностей. Затем заливаешь все это горячим бульоном, и получается тот самый суп. Но на самом деле это далеко не так. Приготовление правильного Фо — без преувеличения, искусство. Самая важная составляющая этого блюда — бульон. Истинные мастера варят его пять-семь часов и никогда не раскрывают свои секретные фирменные рецепты. Одни делают его на основе говяжьих и свиных мозговых косточек, другие берут говяжьи ребрышки и измельченные в муку креветки, приправляя их лишь им одним известными пряностями и специями.

Французский багет

Всемирную известность уже приобрел и вьетнамский сэндвич Баньми. Слово banhmi теперь можно найти в Оксфордском словаре английского языка, который объясняет его значение как «вьетнамский хлеб с мясной начинкой». Кстати, по версии популярного международного гастрономического путеводителя Food & Wine, именно Баньми, представляющий собой слегка поджаренный свежий багет с начинкой из домашнего свиного паштета, маринованных овощей и вьетнамского соуса чили, — лидер списка самых вкусных уличных блюд стран всего мира.

Кроме паштета, основная начинка Баньми также может включать жаренное на гриле мясо или мясные тефтели, а вместо острого соуса зачастую бутерброд приправляется майонезом.

Международный интернет-портал о туризме и путешествиях Fodor's Travel считает, что именно Баньми лучше всего характеризует вьетнамскую кулинарную культуру. Этот аппетитный бутерброд, как отмечает интернет-ресурс, можно по праву считать наследием французского колониального присутствия в Индокитае, поскольку именно французы привнесли сюда технологии выпекания белого хлеба в виде багета.

Две порции Бун ча для Обамы

Блюда повседневной вьетнамской кухни уже настолько на слуху за рубежом, что многие главы иностранных государств, приезжающие с визитами во Вьетнам, помимо участия в протокольных обедах и ужинах с изысканными яствами, приготовленными лучшими местными шеф-поварами, обязательно стараются попробовать то, что ест в уличных харчевнях простой народ и туристы.

Некогда самая обычная забегаловка, каких сотни на улицах вьетнамской столицы, в один миг приобрела огромную известность и популярность, когда в мае 2016 года на ужин в нее заглянул находившийся с визитом во Вьетнаме тогдашний президент Соединенных Штатов Барак Обама. С того памятного вечера прошло уже два года, а людской поток в закусочную «Хыонг Лиен», специализирующуюся исключительно на рисовой вермишели Бун ча, продолжает течь бурной рекой.

О том, что в этом заведении ужинал бывший президент США, теперь помимо соответствующей фотографии на стене напоминает весьма своеобразная экспозиция, устроенная недавно хозяевами «Хыонг Лиен».

Под большим прямоугольным стеклянным куполом у стены можно увидеть «тот самый» стол, за которым сидел Обама, с полностью воспроизведенным убранством президентского ужина. На куполе установлена табличка, которая гласит, что 23 мая 2016 года за этим столом ужинали президент США и сопровождавший его знаменитый американский шеф-повар, писатель и телеведущий Энтони Бурден . Позднее в авторском телешоу Бурдена был показан сюжет, как Обама с удовольствием уплетает Бун ча. А владельцы закусочной тогда рассказали, что президенту США их кухня очень понравилась: Обама самолично съел две порции Бун ча, а еще четыре взял с собой навынос — видимо, чтобы угостить дожидавшихся его в отеле особо приближенных членов американской делегации.

Фотография Обамы и Бурдена, сидящих на пластиковых табуретках, поедающих Бун ча и пьющих прямо из бутылок местное пиво, облетела все вьетнамские и многие иностранные СМИ и активно тиражировалась в соцсетях. После того ужина в «Хыонг Лиен» даже появилось специальное сет-меню «Обама», в которое входит порция Бун ча и две бутылки весьма понравившегося экс-главе Белого дома пива «Ханой».

Первые недели существования экспозиции показали, что желающих из числа вьетнамцев и иностранных туристов сфотографироваться на ее фоне и тут же запостить эти фото в Facebook или Instagram предостаточно. Ну а просто так фотографироваться, конечно же, никто не приходит — обязательно берут порцию рисовой вермишели с котлетами и пару пива, «как у Обамы»…

Чтобы стать «кухней мира»

В Национальном управлении туризма Вьетнама считают, что вьетнамская кухня сможет стать самостоятельным и весьма привлекательным туристическим продуктом. Известность вьетнамских кулинарных традиций в мире растет, и местные власти намерены использовать этот тренд и продвигать за рубежом новый слоган «Вьетнам — кухня мира». Кулинарный туризм, полагают в ведомстве, будет способствовать продвижению индустрии в целом, поскольку на сегодняшний день именно рестораны, кафе, бары и связанные с ними услуги дают до 70% доходной части отрасли.

Продвижением национальной кухни за рубежом займется созданная недавно Ассоциация вьетнамской кулинарной культуры. Принятая организацией стратегия развития на период до 2022 года предусматривает проведение в странах мира кулинарных шоу, выставок вьетнамской пищевой продукции и рекламных кампаний, направленных на повышение гастрономической привлекательности Вьетнама в глазах потенциальных туристов. Уже в ближайшие пару лет ассоциация намерена создать несколько музеев еды по стране и за рубежом, а также основать собственную кулинарную школу. Ее выпускники станут кулинарными послами за рубежом, будут проводить шоу шеф-поваров и мастер-классы вьетнамской кухни, что позволит со временем построить узнаваемый во всем мире бренд, как это есть у китайской, японской, французской или итальянской кухни.

Особая роль в этом долгосрочном проекте отводится вьетнамской общине за рубежом. Ее представители, по приблизительным подсчетам, держат порядка тысячи ресторанов национальной кухни в десятках стран мира. При финансовой господдержке, например, с рекламой и продвижением рестораторы смогут улучшить и развить свой бизнес, а стране это поможет привлечь иностранных туристов. По мнению экспертов, новый бренд вьетнамского туризма должен сделать свое дело, и на тончайшие восточные ароматы, источаемые «кухней мира», потянутся сотни тысяч гостей со всего света.