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В Кантемировской танковой дивизии ЗВО прошел День татарской кухни
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В Кантемировской танковой дивизии ЗВО прошел День татарской кухни 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Все военнослужащие были собраны в столовой одного из полков. На столы были выставлены популярные блюда татарской кухни — чак-чак, баурсак, хворост, пэрэмэчи, настоящий самовар, сахарницы и заварные чайники с татарским орнаментом.
В Кантемировской гвардейской танковой дивизии Западного военного округа прошёл День татарской кухни, который организовали командование дивизии, администрация Чистопольского муниципального района Татарстана и татарская община Наро-Фоминского городского округа.
Все военнослужащие были собраны в столовой одного из полков. На столы были выставлены популярные блюда татарской кухни — чак-чак, баурсак, хворост, пэрэмэчи.
Большой общий стол украшали настоящий самовар, сахарницы и заварные чайники с татарским орнаментом.
Данное мероприятие было направленно на сохранение традиций, ознакомление с национальной кухней и активное личное участие военнослужащих в укреплении межнациональных и межрегиональных связей.
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