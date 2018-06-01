В Кантемировской танковой дивизии ЗВО прошел День татарской кухни

Все военнослужащие были собраны в столовой одного из полков. На столы были выставлены популярные блюда татарской кухни — чак-чак, баурсак, хворост, пэрэмэчи, настоящий самовар, сахарницы и заварные чайники с татарским орнаментом.

В Кантемировской гвардейской танковой дивизии Западного военного округа прошёл День татарской кухни, который организовали командование дивизии, администрация Чистопольского муниципального района Татарстана и татарская община Наро-Фоминского городского округа.

Все военнослужащие были собраны в столовой одного из полков. На столы были выставлены популярные блюда татарской кухни — чак-чак, баурсак, хворост, пэрэмэчи.

Большой общий стол украшали настоящий самовар, сахарницы и заварные чайники с татарским орнаментом.

Данное мероприятие было направленно на сохранение традиций, ознакомление с национальной кухней и активное личное участие военнослужащих в укреплении межнациональных и межрегиональных связей.