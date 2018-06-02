На Мичуринском проспекте открылся ресторан Il Tocco

В меню заведения — главные блюда итальянской кухни, винные пары к которым подбирала винный эксперт, преподаватель факультета «Менеджмент в ресторанном бизнесе и клубной индустрии» бизнес-школы RMA Влада Лесниченко.

Шеф-повар ресторана — Евгений Бриньков (ранее работавший в Cantinetta Antinori), ученик Мауро Панебьянко. Среди предложений — тартар из тунца с авокадо (720 рублей), салат с уткой конфи, грушей и апельсиновым соусом (580 рублей), итальянские мясные деликатесы, маринованные артишоки и оливки (750 рублей), суп с кедровыми орехами, креветками и трюфелем (550 рублей), пицца шести видов, паста, ризотто, мясо и рыба на гриле и запеченные в печи.

В винной карте 75 позиций, 20 из которых предлагаются по бокалам. Итальянские регионы представлены максимально широко — от Альто-Адидже до Сицилии. Барная карта il Tocco разработана Елизаветой и Иваном Евдокимовыми, известными московскими бартендерами. В ней много безалкогольных коктейлей, тоники и спритцы.

Каждый гость бесплатно получит дижестив — домашний лимончелло. Ликер подают в маленьких высоких рюмках, стенки которых покрыты тонким слоем льда, пишет Horeca Magazine.