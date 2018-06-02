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Как научиться готовить как в ресторане
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Как научиться готовить как в ресторане 

Мир24 2 часа назад
Снова овсянка на завтрак? Не надоело? У нас есть вариант интереснее и вкуснее. Блюда прямо как в ресторане. Телеканал «МИР» научит, как дома приготовить быстро, вкусно и недорого, передает корреспондент МИР 24 Анна Парпура.
Тяжело в учении — легко на кухне. Студенты кулинарных курсов учатся готовить не для себя. Каждый отправится в большое гастрономическое плавание. Одни грезят о позиции шеф-повара, другие — о собственном ресторане.
«У меня есть мечта открыть собственный гастро-бар или ресторанчик. Потому что я люблю готовить, кормить людей, очень люблю делать им вкусно и приятно. Но прямо сейчас я к этому не готов. Я хочу к этому прийти», — говорит студент кулинарных курсов Борис.
Путь указывает крутой шеф. Он учит студентов готовить не только вкусно, но и экономно.
Для профи это просто. А начинающие повара проводят на курсах по пять часов ежедневно.
Но что делать, если времени на учебу нет, а хорошо готовить хочется? Смотреть программу «Как в ресторане». И вот причины, почему нельзя пропустить следующий выпуск.
Освоите новый язык. Александр Журкин переведет на русский, что значит песто, льезон, кандирование. Пара тройка выпусков и язык высокой кухни станет как родной.
Экономия. Журкин тот еще сплетник. Расскажет, что скрывают от клиента на ресторанной кухне, из чего на самом деле состряпано блюдо и сколько оно действительно стоит.
Под руководством знаменитого шефа научитесь не только создавать эксклюзивные блюда, но и правильно их подавать.
А еще будет весело. Ведь гадать, что такое вишисуаз и казаречче вместе с вами будет весь мир.
Новые серии шоу «Как в ресторане» смотрите на телеканале «МИР» по воскресеньям в 10:15.
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