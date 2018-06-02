Сообразили на двоих: отзыв о ресторане Butler

Расположение

Лена: Ни дня без Патриков! Кажется, ресторан здесь открыли уже в каждом доме, а если в каком-то еще не открыли, то точно сделают это до конца нынешнего лета. Butler находится в Трехпрудном переулке, в относительной доступности от Пушкинской: найти ресторан большого труда не составит. Ну и не устанете, пока дойдете.

Ника: И от Маяковской тоже удобно, 7-10 минут прогулочным шагом, а по дороге заодно проверить, не открыли ли на Патриках чего-нибудь еще.

Интерьер

Лена: Вместо того, чтобы сказать «типичные Патрики», я скажу «типичная Ginza». Отдельно стоящий особнячок с приятным двориком, который летом превращается в просторную террасу. Если честно, мы с Никой выбрали неудачный день для того, чтобы открыть сезон посиделок на свежем воздухе. Даже под пледами нам быстро стало холодно, и мы перебрались вовнутрь. Ну а там… практически дворцовые интерьеры. Даже имитация библиотеки имеется, правда, книги нарисованы на стенах, но выглядят издалека довольно натурально. Столы с белыми скатертями, красивая посуда… В общем, в этом ресторане создается ощущение, что нефть все еще по 120.

Ника: «Золотое золото золотое серебро серебряное. Только у нас дорого, богато, красиво — заходите к нам еще». Вот это все в голову приходит, когда смотрю интерьер. Вся эта барочность, витиеватость и изыски. Роскошь на роскоши и роскошью погоняет. На веранде, на мой взгляд, все как-то более демократично, чем внутри. Если не смотреть на фасад здания особенно. А если серьезно, то не так уж сильно интерьеры и напрягают. Нет чрезмерной вычурности, все воспринимается очень даже гармонично. По ощущениям необходимый баланс соблюден.

Еда Лена: В основном меню собрана вся итальянская классика: паста, ризотто, сыры, крудо и вот это все. Летнее меню — более легкое и креативное. Мы решили остановиться на салате с крабом и авокадо на гриле, карпачо из говядины с печеными овощами и яйце пашот с пармезаном на подушке из припущенных брокколи и капусты кале. Мой фаворит — авокадо на гриле: это просто бомба. По-моему, именно оно солирует в этом салате, хотя краб — всегда хорошая идея. Карпаччо тоже оказалось вполне достойным, а вот яйцо пашот я бы предпочла на завтрак и без броккли (простите, ценители зож). Что касается горячего, то мы решили взять ризотто и пасту из основного меню — все же ресторан итальянский, как без нестареющих хитов? Ризотто выбрали с медальонами из телятины, а черные равиоли — с сибасом и соусом из моллюсков. В ризотто мне больше всего понравилась телятина, а вот в случае с равиоли все оказалось довольно гармонично. Хотя, стоит признать, равиоли с мясной начинкой я люблю все-таки больше.

Ника: Я тоже больше всего «прониклась» салатом с крабом и авокадо на гриле. Легкий, вкусный, изумительный. То, что надо теплым летним вечером. Авокадо на гриле — моя личная кулинарная находка, надо попробовать «испечь» его самостоятельно, никогда не задумывалась о такой интерпретации этого плода. Из горячего мне больше понравились черные равиоли с сибасом и соусом из моллюсков. Опять же — подкупила «легкость» блюда, ризотто для меня — слишком тяжело.

Напитки

Лена: Меню напитков огромное, но выбор позиций по бокалом небольшой. Например, если захотите игристого, придется довольствоваться просекко по 650 рублей — без вариантов. Ну либо уж разориться на шампанское: от 1750 за 125 мл. Как по мне, дороговато.

Ника: Мы же захотели пузырьков, мы их получили. Возможно, дороговато, но стоило того. Особенно за приятной беседой.

Десерты

Лена: А вот десертная карта как раз на любой вкус. Из новинок можно заказать суп из клубники с мороженым из тархуна с базиликом (с карамелизированными оливками, между прочем). Или профитроли с соленой карамелью. Классика жанра — сицилийское канноло с цукатами и фисташками из Бронте. Вкусно и не объедитесь.

Ника: Я редко заказываю десерт после такого количества смены блюд, и обычно это ягоды, но тут не удержалась. Сицилийское канноло с цукатами и фисташками оказалось правильным выбором. Еще одно легкое летнее блюдо — такое и после шести вечера можно запросто себе позволить.

Вердикт

Лена: Ресторан для тех, кто хочет ощутить вкус dolce vita. Я бы вряд ли пошла сюда просто поужинать — скорее, это место для парадного выхода в красивом платье. Вполне себе вариант для свидания, например. Ну или там ДР отметить. Стоит признать, что местные официанты очень умело снижают градус пафоса: обслуживают без излишней напыщенности, четко и быстро. В качестве комплимента приносят хлебную корзину. Веранда получилась действительно очень милой и куда более «легкой», чем основной зал: жаль, что нам не повезло с погодой. Если не знаете, что выбрать, можно заказать дегустационный сет за 3500 — попробуете все фирменные блюда. А еще в ресторан пускают с домашними животными — при условии, что зверь хорошо дрессирован, конечно. Для меня это отдельный плюсик в карму заведения.

Ника: А я бы пошла — люблю поужинать красиво. Место оказалось уютным и приятным, несмотря на несколько пафосный антураж. Единственное, немного раздражала музыка (живая) — она была громкой и ее было много. Настолько, что иногда приходилось повышать тон, чтобы собеседник тебя услышал. Но в целом — превосходно. Думаю, с удовольствием буду проводить здесь время в компании милых сердцу людей, за непринужденной беседой и бокалом игристого.