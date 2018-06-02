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Болельщики не получат свинину во время чемпионата мира — 2018
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Болельщики не получат свинину во время чемпионата мира — 2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Во время чемпионата мира — 2018 по футболу на стадионах ограничат продажу продукции из свинины, сообщает "Советский спорт".
Как информирует телеграм-канал «Мутко против», такое решение организаторов турнира было принято в связи с тем, что начало мирового первенства выпадает на Рамадан (обязательный пост для мусульман).
Отмечается, что болельщикам будут предложены блюда, приготовленные из говядины и курицы. Сейчас в меню VIP-лож отсутствуют горячие блюда из свиного мяса. Однако гости смогут заказать мясную тарелку, в состав которой включена пармская ветчина.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной России занялись облагораживанием Подмосковья.
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