Болельщики не получат свинину во время чемпионата мира — 2018

Во время чемпионата мира — 2018 по футболу на стадионах ограничат продажу продукции из свинины, сообщает "Советский спорт"

Как информирует телеграм-канал «Мутко против», такое решение организаторов турнира было принято в связи с тем, что начало мирового первенства выпадает на Рамадан (обязательный пост для мусульман).

Отмечается, что болельщикам будут предложены блюда, приготовленные из говядины и курицы. Сейчас в меню VIP-лож отсутствуют горячие блюда из свиного мяса. Однако гости смогут заказать мясную тарелку, в состав которой включена пармская ветчина.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России занялись облагораживанием Подмосковья.