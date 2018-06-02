На стадионах чемпионата мира 2018 года ограничат продажу блюд из свинины

Такое решение было принято в том числе из-за того, начало турнира совпадает с Рамаданом, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Уже сейчас понятно, что в меню в VIP-ложах нет горячих блюд из свиного мяса. Но для тех, кто не может жить без свинины, оставили лазейку — вы сможете заказать мясную тарелку, в составе которой будет и пармская ветчина.

Аналогичная ситуация и в фудкортах на стадионах — все бургеры, колбаски и хот-доги будут делаться из говядины и курицы. Максимум, что вы сможете — отведать свиных колбасок из запечатанных пакетиков.