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На стадионах чемпионата мира 2018 года ограничат продажу блюд из свинины
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На стадионах чемпионата мира 2018 года ограничат продажу блюд из свинины 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Такое решение было принято в том числе из-за того, начало турнира совпадает с Рамаданом, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Уже сейчас понятно, что в меню в VIP-ложах нет горячих блюд из свиного мяса. Но для тех, кто не может жить без свинины, оставили лазейку — вы сможете заказать мясную тарелку, в составе которой будет и пармская ветчина.
Аналогичная ситуация и в фудкортах на стадионах — все бургеры, колбаски и хот-доги будут делаться из говядины и курицы. Максимум, что вы сможете — отведать свиных колбасок из запечатанных пакетиков.
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