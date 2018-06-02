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Во время ЧМ-2018 болельщиков лишат свинины
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Во время ЧМ-2018 болельщиков лишат свинины 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
На стадионах чемпионата мира по футболу в России 2018 года будет ограничена продажа блюд из свинины. Все бургеры, хот-доги и колбаски планируют готовить из курицы и говядины.
Соответствующее решение было принято в том числе из-за того, что начало чемпионата мира выпадает на Рамадан, передаёт телеграм-канал «Мутко против».
Сейчас в меню VIP-лож отсутствуют горячие блюда из свиного мяса. Однако для болельщиков, которые слишком любят поесть свинину, сохранили одну «фишку», говорится в сообщении.
Они смогут заказать мясную тарелку, в состав которой включена пармская ветчина.
Чемпионат мира 2018 года пройдёт в 11 городах РФ. В матче открытия сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Ранее отечественная команда уступила в товарищеской игре сборной Австрии со счётом 1:0, проходившей в Инсбруке.
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