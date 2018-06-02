Во время ЧМ-2018 болельщиков лишат свинины

На стадионах чемпионата мира по футболу в России 2018 года будет ограничена продажа блюд из свинины. Все бургеры, хот-доги и колбаски планируют готовить из курицы и говядины.

Соответствующее решение было принято в том числе из-за того, что начало чемпионата мира выпадает на Рамадан, передаёт телеграм-канал «Мутко против».

Сейчас в меню VIP-лож отсутствуют горячие блюда из свиного мяса. Однако для болельщиков, которые слишком любят поесть свинину, сохранили одну «фишку», говорится в сообщении.

Они смогут заказать мясную тарелку, в состав которой включена пармская ветчина.

Чемпионат мира 2018 года пройдёт в 11 городах РФ. В матче открытия сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Ранее отечественная команда уступила в товарищеской игре сборной Австрии со счётом 1:0, проходившей в Инсбруке.