На улице Рубинштейна открылся рынок от лучших рестораторов Петербурга

На фудмаркете Mercato Locale во дворе «Владимирского пассажа» в корнерах Дмитрий Блинов готовит овощи, Евгений Викентьев — блины, команды Italy и Smoke BBQ — пасту и брискет.

Петербургские рестораторы лето встретили мощной коллаборацией: совместный проект запустили холдинг Italy Group Тимура Дмитриева и Михаила Соколова и ресторанная группа Бурова и Коккова, создатели Smoke BBQ, «Трапписта», «Пивной карты» и других пабов, которая взяла себе имя Dreamteam. При поддержке ТЦ «Владимирский пассаж» они открыли рынок Mercato Locale на улице Рубинштейна. Он — часть многосоставного проекта Locale, который реализуется в несколько этапов. Главных площадок три: ресторан с итальянской кухней, маленькая кофейня с баром и общественное пространство Mercato Locale на улице Рубинштейна.

В маркете Locale зелено, витально и космополитично. На одной площадке гармонично уживается русская, грузинская, бельгийская, израильская, азиатская, американская и итальянская еда. Каждый корнер представляет собственную уникальную концепцию и короткое меню, всего их двенадцать.

В числе резидентов Backyard by Smoke BBQ — кормят бургерами с легендарным говяжьим брискетом, копченным восемнадцать часов, буритто со свиной лопаткой и наваристым чили кон карне. На израильском корнере Babaganoush by Bekitzer Family до аппетитной корочки запекают на огне баклажаны и кебаб из баранины, и здесь можно прихватить с собой аутентичные специи.

На итальянском корнере Pasta di Bologna by Italy свежую пасту делают тут же на месте, а еще наливают гаспачо и клубничный суп. Butcher Store by Hitch торгует фирменным бургером и шавермой с цыпленком. Seafood & Waffle by «Траппист» — бельгийскими вафлями, мидиями-устрицами и паэльей, которую на открытом огне готовят на ваших глазах в огромной паэльере. «Keanu by Кирилл Шнейдман» предлагает вок и поке, Pizzeria 483 by «Форно Браво» — пиццу из дровяной печи. На кофейном корнере Roof by Dreamteam варят эспрессо и капучино. На грузинском «Грузия by „Чеми“ предлагают шашлыки из индейки, хинкали и хачапури, которые прямо тут и подают с пылу с жару.

Дмитрий Блинов и Евгений Викентьев выступают на Locale с совершенно новыми веяниями. На русском корнере „Varvara by ОПГ Добрых дел“ от Евгения Викентьева дают блины — самые разные включая ржаные и гречневые. Среди начинок — томленая в квасе буженина и черная осетровая икра; также в меню мороженое с еловыми шишками и чайный гриб.

В Roots by Duo от Блинова продвигают овощи — их готовят на керамическом гриле, в том числе брокколи-салат с васаби-соусом, капусту шпиц и сальсу из авокадо с пармезаном. На „Фермерском рынке by Land“ торгуют аппетитной снедью: фрукты-овощи, сало и сыры; на станции „О, да! Еда“ предлагают собрать свою лапшу. Едят на в Locale за большими коммунальными столами; музыка играет громко; вход свободный. Уличный фудмаркет Mercato Locale будет работать с мая по сентябрь.