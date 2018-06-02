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Открытие Международного фестиваля барбекю в Екатеринбурге посетили более 15 тыс. человек
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Открытие Международного фестиваля барбекю в Екатеринбурге посетили более 15 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек посетили открытие VIII Международного фестиваля барбекю в Екатеринбурге. Об этом в субботу ТАСС сообщила организатор фестиваля Наталья Черепанова.
"На открытие фестиваля пришли более 15 тыс. человек. Погода все утро была холодной… Если бы было теплее, количество посетителей увеличилось", — сказала Черепанова.
Специально для сыроваров региона в этом году организовали отдельную «сырную улицу». По словам Черепановой, местные фермеры предлагают очень качественные продукты, поэтому организаторы намерены развивать этот проект. «Мы приехали сюда, чтобы продемонстрировать свой авторский сыр и найти новых покупателей», — отметила в беседе с ТАСС фермер из уральского города Сысерть Ольга.
Гастрономический фестиваль, на котором представлена импортозамещающая продукция фермеров Свердловской области, продлится до 3 июня. Его посетители могут стать участниками мастер-классов от шеф-поваров и соревнований среди любителей и профессионалов по приготовлению барбекю.
Несмотря на пасмурную погоду, многие горожане пришли на гастрономический праздник вместе с детьми. «Решили выбраться всей семьей на фестиваль, несмотря на непогоду. Здесь можно продегустировать мясные блюда и согреться горячим чаем. Все очень вкусно и хорошо организовано», — рассказала ТАСС посетительница фестиваля Любовь.
Фестиваль барбекю — крупное гастрономическое мероприятие, которое проходит в Екатеринбурге с 2011 года. В 2016 году он занял третье место в России в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма».
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